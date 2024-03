Polzower locken mit dem ersten Reitturnier

In Polzow wird am kommenden Wochenende das erste größere Reitturnier der neuen Freiluftsaison in Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen. Für die Veranstaltung in dem Dorf bei Pasewalk haben sich gut 120 Springreiter aus Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Polen angekündigt.

Elf Springprüfungen und Springwettbewerbe sind ausgeschrieben. Die Gastgeber vom Reitsportverein (RSV) Polzow sind mit 17 Reitern am Start. Los geht es am Samstag um 9 Uhr, auch am Sonntag ertönt das erste Startsignal um 9 Uhr. Das M-Springen als sportlicher Höhepunkt beginnt am Sonntag um 15 Uhr.