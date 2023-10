Pokalspiel Saarbrücken gegen Bayern wird ausgetragen

Das von der Absage bedrohte DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) wird ausgetragen.

„Stand heute wird gespielt. Der Rasen macht einen guten Eindruck, die Maßnahmen haben gegriffen“, sagte Peter Müller, Sprecher des Fußball-Drittligisten am Tag vor dem Spiel. Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Deutschen Fußball-Bundes und des Clubs hatten sich bei einer Begehung vom Zustand des Spielfeldes ein Bild gemacht und grünes Licht für den Anpfiff gegeben.

Nach starken Regenfällen war das Meisterschaftsspiel der Saarländer am vergangenen Sonntag gegen die SG Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Falls es entgegen der Wetterprognose in der Nacht zum Mittwoch oder am Spieltag regnen sollte, muss Schiedsrichter Frank Willenborg entscheiden, ob die Partie dann tatsächlich stattfinden kann. Das Ludwigsparkstadion ist mit 16.000 Zuschauern ausverkauft.

Für den Rekordpokalsieger aus München wäre eine Absage angesichts des dichten Programms in Bundesliga und der Champions League nicht unproblematisch. Eine räumliche Verlegung der Begegnung in ein anderes Stadion kam so kurzfristig nicht infrage.