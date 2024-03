Philipsen gewinnt 115. Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo

Der Belgier Jasper Philipsen hat den 115. Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo gewonnen.

Der Sprintkönig der Tour de France siegte nach 288 Kilometer hauchdünn vor dem Australier Michael Matthews und dem slowenischen Topfavoriten Tadej Pogacar. Deutsche Radprofis spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Für Philipsen war es der erste Sieg bei einem der großen Eintagesrennen.

Pogacar hatte am Poggio, dem letzten Anstieg wenige Kilometer vor dem Ziel, zweimal attackiert. Doch der zweimalige Tour-Champion konnte seine Rivalen auch in der Abfahrt nicht abhängen, sodass es zum Sprint einer kleinen Gruppe kam. Damit muss Pogacar weiter auf einen Sieg in Sanremo warten. Vorjahressieger und Weltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden musste sich mit Platz zehn begnügen.