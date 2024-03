Peterka gewinnt mit Buffalo deutsches Duell gegen Grubauer

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat mit den Buffalo Sabres einen wichtigen Sieg im Rennen um die Playoff-Teilnahme in der NHL eingefahren. Die Sabres holten in der nordamerikanischen Eishockeyliga einen 6:2 (3:2, 2:0, 1:0)-Auswärtserfolg bei den Seattle Kraken um den deutschen Torhüter Philipp Grubauer.

Peterka war beim Treffer zum 4:2 von Owen Power mit einer Vorlage beteiligt, bester Spieler Buffalos war Jeff Skinner mit einem Hattrick. Bei Seattle wurde Grubauer bereits nach knapp sechs Minuten für Joey Daccord eingewechselt, nachdem Seattles aktuell erster Torhüter so früh bereits drei Tore kassiert hatte.

Die Sabres kommen nach ihrem 33. Saisonerfolg auf 71 Punkte und haben vier Punkte Rückstand auf den zweiten Wilcard-Platz in der Eastern Conference, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt. Dort stehen derzeit die Washington Capitals, die sich am Montag mit 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) bei den Calgary Flames durchsetzten. Alex Owetschkin traf zweimal für die Gästemannschaft. Beide Tore gelangen ihm in den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels jeweils aus dem Überzahlspiel zur 2:0- und 3:0-Führung.