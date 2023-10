Golf

Party in Rom: Europas Golfstars triumphieren beim Ryder Cup

Rom / Lesedauer: 3 min

Tommy Fleetwood aus Großbritannien von Team Europa entschied das Turnier zugunsten der Europäer. (Foto: Andrew Medichini/AP/dpa )

Europas Golf-Fans feiern ihre Ryder-Cup-Helden. Rory McIlroy und Co. entthronen in Rom die Titelverteidiger aus den USA. Der Wirbel um den Kappen-Ärger im US-Team hält an.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 12:17 Von: Deutsche Presse-Agentur