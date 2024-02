Markus Pflanz ist überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs nach drei Wochen schon so weit sind.“ Der neue Coach der Aalener ist folglich durchaus zufrieden mit der aktuellen Verfassung seiner Jungs. „Die Mannschaft versucht in jedem Training und Spiel das umzusetzen, was gefordert wird.“ Aktuell im Fokus steht das Spiel gegen den Ball.

Fußball kann einfach sein

Wie erobert man schnell den Ball? Wie baut man Druck auf? Wie stresst man den Gegner? Auf diese und weitere Fragen sollen die Spieler auf dem Rasen bald die richtige Antwort parat haben. „Dann gilt es, schnell umzuschalten, Chancen zu kreieren und nach Möglichkeit ein Tor zu erzielen.“ So einfach kann Fußball sein.

Doch es ist ein weiter Weg und da bleibt ja weiter ein Aalener Manko: die Chancenverwertung. „Wir waren gegen Hollenbach über die ganzen 120 Minuten sehr dominant, aber wir haben uns eben nicht belohnt.“

Mehr Konkurrenz im VfR-Sturm

Mit Ephraim Eshele und Marco Rienhardt verfügt der VfR Aalen seit diesem Winter über weitere Optionen in der Offensive. „Die fuchsen sich auch jeden Tag immer weiter rein und wissen, wie wir spielen wollen.“ Beide Verpflichtungen sollen den Konkurrenzkampf erhöhen. „Das war zuletzt etwas wenig Konkurrenz.“ Zudem wurde und wird Steffen Kienle immer wieder ausgebremst. „Wir alle hoffen, dass Steffen jetzt komplett ohne Verletzungen durch die Saison kommt.“ Aber davon dürfe man natürlich nicht zwingend ausgehen. Heißt im Umkehrschluss: Ist Kienle fit, dann führt eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Zuletzt meldete sich der Elchinger im Testspiel gegen Hollenbach (1:1) wieder zurück und bekam 30 Minuten Spielzeit. „Das war für ihn auch für den Kopf wichtig.“

Kienle auf "gutem Weg"

Darauf wollen sie nun beim VfR Aalen aufbauen. „Er ist auf einem sehr guten Weg.“ Was das in Prozenten bedeutet, da wollte sich Pflanz nicht festlegen. „Er bringt eben gleich Mentalität mit, ist ein absoluter Führungsspieler und ist super wichtig für uns.“ Nach Testspielen gegen Pforzheim, Satteldorf und Hollenbach wartet an diesem Freitag um 19 Uhr der nächste Test auf den Regionalligisten aus Aalen. Gegner ist dann der Fußball-Oberligist Normannia Gmünd. „Es ist ein ganz normales Vorbereitungsspiel“, stellt Pflanz klar. Rücksicht nimmt der Coach darauf nicht. „Die Spieler können wieder Minuten sammeln und sich damit auf das wichtige erste Pflichtspiel gegen Mainz 05 II vorbereiten.“

Kindsvater fehlt weiter

Keine Option ist Benjamin Kindsvater, der nach seinem Muskelfaserriss erst in der kommenden Woche wieder „leicht“ einsteigen wird. „Die Hoffnung haben wir.“ Zudem ist Ibrahima Diakité mit einer „leichten Muskelverhärtung“ erst einmal raus. „Schade für ihn, weil er eben ganz gut drauf war.“ Vermutlich wird er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Bereits wieder dabei ist Johannes Kraus, der zuletzt aufgrund einer Erkrankung keine Option war.

Termin fixiert: Das Viertelfinale im WFV-Pokal zwischen dem Oberligisten SSV Reutlingen und dem Regionalligisten VfR Aalen steigt am 17. April um 19 Uhr im Stadion an der Kreuzeiche.