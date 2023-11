SG2H-Damen kassieren eine Packung in Schwaikheim

Es gibt so Tage, da läuft einfach gar nichts zusammen. Genau diesen Tag erlebten die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen bei den Sportfreunden Schwaikheim. Mit 15:30 ging die Partie in der Württembergliga verloren. Lediglich fünf Treffer erzielte Hofen/Hüttlingen dabei in der ersten Halbzeit.

Nina Funk beim Siebenmeter (Foto: tim )

Als die Schluss-Sirene in Schwaikheim ertönte, war den SG2H-Damen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Mit hängenden Köpfen und leeren Blicken verließen sie das Spielfeld. Mehrere Faktoren sorgten dafür, dass es letztlich eine klare Niederlage wurde: Es gab zu viele technische Fehler, häufiger ging der Ball über oder am Tor vorbei, oder landete am Pfosten und zu allem Überfluss erwischte Schwaikheims Torhüterin Anna Behringer auch noch einen Sahnetag. Auf der anderen Seite verhinderte Barbara Fürst mit einigen starken Paraden, eine letztlich noch höhere Niederlage. „Wenn man in der ersten Halbzeit nur fünf Tore erzielt, dann wird es schwer ein Spiel zu gewinnen. Dadurch, dass wir vorne überhaupt nichts hinbekommen haben, hatte Schwaikheim auch einfache Ballgewinne und konnte zum Teil recht einfache Tore erzielen“, so Trainer Stefan Linsenmaier.

Carla Törner konzentriert sich auf ihren Wurf. (Foto: tim )

Was wäre wenn....

Bereits früh in der Begegnung war abzusehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln sollte. Nach gut acht Minuten führte Schwaikheim bereits mit 5:1. Es war zwar eine klare Führung, doch die Partie hätte auch durchaus anders verlaufen können, wenn Janina Algaba und Nina Funk die beiden frühen Siebenmeter verwandelt hätten. Nina Funk und Janina Algaba sorgten aber dennoch wieder für etwas Spannung. Sie konnten auf 3:5 verkürzen (10. Minute). In den darauffolgenden Minuten konnte sich Schwaikheim dann aber mehr und mehr absetzen. Zwischen der zwölften und 26. Minute erzielten die Sportfreunde acht Treffer, die SG2H-Damen lediglich einen. So lautete der Zwischenstand 13:4. In doppelter Unterzahl konnte Lisa Funk auf 5:13 verkürzen. Symptomatisch für diese Halbzeit zum Vergessen, war der vergebene Siebenmeter von Carla Törner in der 29. Minute. Sie scheiterte an Torhüterin Anna Behringer, doch der Ball landete erneut bei Carla Törner. Letztlich zog sie aber wieder den Kürzeren gegen die Schwaikheimer Torhüterin. Auf der Gegenseite verwandelte Selina Rauth den Siebenmeter zum 14:5-Halbzeitstand. „Zur Halbzeit war die Partie eigentlich schon entschieden. Bei solch einem Rückstand braucht man eigentlich schon eine Leistungsexplosion, um dieses Spiel zu drehen. Da hätte aber wirklich alles optimal laufen müssen“, berichtete Stefan Linsenmaier.

Jasmin Schlauderer wird von zwei Gegenspielerinnen attackiert. (Foto: tim )

Zarte Comeback-Hoffnungen

Kurzzeitig sah es auch so aus, als ob diese Partie noch eine spektakuläre Wendung bekommen könnte. Lisa Funk und Merisa Halilovic verkürzten auf 7:14. Zu diesem Zeitpunkt waren erst gut zweieinhalb Minuten gespielt. Doch Schwaikheim machte die zarte Hoffnung auf ein Comeback schnell wieder zunichte. Bis Mitte der zweiten Halbzeit bewegte sich der Rückstand immer bei rund zehn Toren. Erst in den letzten Spielminuten konnte sich Schwaikheim nochmals deutlich absetzen, sodass es am Ende eine 15:30-Niederlage wurde. „In der zweiten Halbzeit war unsere Abwehr deutlich besser, aber vorne hat es immer wieder doch nicht geklappt", erklärte Stefan Linsenmaier. Clara Jörg, die aktuell noch verletzt ist und das Trainerteam auf der Bank unterstützt, bewertete den Auftritt folgendermaßen: „In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas hineingekämpft ins Spiel. Letztlich haben wir aber nicht das abrufen können, was wir wollten. Deshalb ist es heute in die Hose gegangen.“ Clara Jörg hofft, dass sie nach ihrer Sehnenscheidenentzündung neben der Achillessehne im Januar wieder einsatzbereit ist.

Der Tabellenvorletzte kommt nach Wasseralfingen

Die SG Hofen/Hüttlingen rangiert mit 4:10 Punkten weiterhin auf dem achten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag um 18.40 Uhr steht in der Wasseralfinger Talsporthalle erneut ein ganz wichtiges Spiel an. Der Tabellenvorletzte (Rang elf, 3:11 Punkte) SV Remshalden wird zu Gast sein. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um der Serie von vier Niederlagen am Stück ein Ende zu bereiten.

SG2H: Fürst - Scheppach (3), Marre (3), Nina Funk (2), Lisa Funk (2), Algaba (2), Törner (1), Halilovic (1), Böhm (1), Schlauderer, Kurz, Eiberger.