Eishockey

Oilers mit NHL-Rekordserie: Draisaitl trifft bei Sieg

Montreal / Lesedauer: 1 min

Leon Draisaitl (29) von den Edmonton Oilers jubelt mit seinen Teamkollegen nach seinem Treffer. (Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP/dpa )

Der Katastrophenstart in die Saison scheint vergessen: Die Edmonton Oilers holen in der NHL den zehnten Sieg in Serie. Das gab es noch nie. Draisaitl trifft. Für einen jungen Deutschen läuft es auch.