NHL

Oilers beenden Niederlagen-Serie in NHL vor großer Kulisse

Edmonton / Lesedauer: 1 min

Cody Ceci (5), Leon Draisaitl (29), Zach Hyman (18) und Darnell Nurse (25) von den Edmonton Oilers feiern das Tor von Hyman. (Foto: Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa )

Im Battle of Alberta beenden die Edmonton Oilers ihre Niederlagen-Serie in der NHL. Leon Draisaitl ist vor beeindrucker Kulisse unter freiem Himmel an zwei Toren beteiligt.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 07:36 Von: Deutsche Presse-Agentur