Nuggets kassieren höchste Saison-Pleite in New York

Basketball

New York / Lesedauer: 1 min

New York Knicks-Forward Julius Randle (30) zieht zum Korb gegen Denver Nuggets-Center Nikola Jokic (15). (Foto: Mary Altaffer/AP )

Die New York Knicks sind in der Eastern Conference der NBA das Team der Stunde. Beim fünften Sieg in Serie sorgt die Mannschaft für die höchste Saisonpleite des Titelverteidigers.