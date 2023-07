Noha Akugue verpasst Titel in Hamburg

Noma Noha Akugue hat den Titelgewinn beim Tennis–Turnier in Hamburg verpasst. Die 19–Jährige aus Reinbek unterlag nach zuvor überraschend guten Leistungen im Finale am Rothenbaum der Niederländerin Arantxa Rus mit 0:6, 6:7 (3:7).

Im ersten Satz war die sichtlich nervöse Noha Akugue gegen die Weltranglisten–60. chancenlos. Viele einfache Fehler und eine furios aufspielende Rus sorgten vor 10.000 Zuschauern bereits nach 24 Minuten für ein klares 0:6.

Die Weltranglisten–207. kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und nahm der 32–Jährigen das Aufschlagspiel ab. Rus fand aber schnell wieder ins Match. Zumindest konnte Noha Akugue die Nervosität weiter ablegen. Beim Stand von 4:5 wehrte sie zwei Matchbälle ab und kämpfte sich in den Tiebreak. Nach 1:45 Stunden verwandelte die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin den fünften Matchball und holte sich den ersten WTA–Turniererfolg ihrer Karriere. Die Sandplatz–Veranstaltung in Hamburg war mit 235.680 Euro dotiert.