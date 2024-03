Nils Petersen im Interview: „Du musst immer gewinnen, ansonsten ist Feueralarm“

Herr Petersen, Sie sind aktuell fast schwerer zu erreichen als die Spieler. TV-Experte, Buchautor, Edelfan - haben Sie sich das Leben als Fußballrentner so vorgesellt?

Überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich im letzten Jahr so kurz vor dem Karriereende schon ein bisschen Sorgen hatte, was da auf mich zukommt. Wie strukturiere ich meinen Alltag? Habe ich genug zu tun? Macht mir das auch Spaß? Da habe ich eindeutig unterschätzt, dass sich immer wieder viele interessante Möglichkeiten auftun - wenn man es auch möchte. Das erste halbe Jahr ging jedenfalls rasend schnell vorbei und ich genieße es momentan sehr, ohne festen Arbeitsalltag die Freiheit zu besitzen, den Kalender selber zu organisieren und auch mal einen Kurzurlaub zu machen, wann man möchte. Das kannte ich als Fußballprofi ja nicht.

Haben Sie dennoch manchmal Sehnsucht, auf den Platz zurückzukehren? Etwa wenn Sie so ein spektakuläres Spiel wie die Freiburger Aufholjagd gegen den RC Lens in der Europa League sehen.

Das hat mich meine Frau nach dem Schlusspfiff auch gefragt und viele Freunde meinten: Das tat sicher weh, nicht dabei gewesen zu sein. Aber so habe ich das überhaupt nicht empfunden. Natürlich hätte auch ich es genossen, mit solch einem Sieg in der Verlängerung weiterzukommen, für mich war Fußball aber immer auch ein Stück weit Druck, der mit jeder neuen Runde noch mal größer wird. Von daher konnte ich das Spiel einfach als Fan genießen und war froh, dass ich diesen Rucksack, den ich 16 Jahre mit mir herumtrug, jetzt abgelegt habe.

Dennoch sind Sie dem SC nach wie vor eng verbunden. Zuletzt wurden Sie auch mal im Freiburger Fanblock gesehen. Haben Sie auch Tennisbälle geworfen?

(Lacht) Nein, und ich habe auch keine Flugzeuge fliegen lassen. Ehrlich gesagt bin ich auch eher der Haupttribünen-Fan und habe das von dort aus beobachtet. Ich bin zu sehr Fußballfanatiker und will vor allem konzentriert das Spiel sehen. Bis zu den Protesten hatte ich mich gar nicht wirklich mit der Thematik Investoreneinstieg beschäftigt und bin auch zu weit weg von der Management-Arbeit, um fundiert beurteilen zu können, welche Vor- und Nachteile das Ganze hätte.

Schon als Profi haben Sie einen kritischen Blick auf die Fußballbranche geworfen. Können Sie den Protest und die Bedenken der Fans nachvollziehen?

Natürlich, ich verstehe beide Seiten. Die Vereine sind nun mal Wirtschaftsunternehmen und wollen Einnahmen generieren. Dass da verschiedene Möglichkeiten ausgelotet werden, ist ganz normal. Auf der anderen Seite gerät dadurch aber eben auch der Sport samt Fankultur in Gefahr, den wir so lieben. Ich schaue regelmäßig die englische Premier League im Fernsehen und war auch mit dem SC in der Europa-League-Vorrunde bei West Ham im Stadion - und diese Atmosphäre möchte ich hier wirklich nicht im Stadion haben. Das war schon erschreckend und enttäuschend: Fünf Minuten vor Anpfiff war kaum einer da, fünf Minuten nach Abpfiff schon wieder alle weg. Die Fankultur geht dort verloren und es wäre schade, wenn das auch in Deutschland passieren würde.

Am Freitagabend steht hoffentlich der Sport im Vordergrund. Was erwarten Sie vom Duell Ihrer Ex-Clubs?

Ich denke, es wird ein sehr enges Spiel. Die Bayern haben momentan einfach nicht mehr die Dominanz und in den vergangenen zwei Saisons auch die spürbare Schockstarre beim Gegner eingebüßt. Natürlich wird keiner beim SC irgendwelche Punkte einplanen, das gebührt schon der Respekt vor dem FC Bayern - aber es ist auch nicht mehr unmöglich, ein- oder sogar dreifach zu punkten. Klar ist, die Bayern müssen zwingend gewinnen, um ihre kleine Chance auf die Meisterschaft aufrechtzuerhalten und nicht noch mehr Unruhe aufkommen zu lassen. Freiburg hingegen kann das Spiel genießen - auch wenn es nach der bislang durchwachsenen Punkteausbeute auch Druck von außen gibt. Aber ich sage ganz klar: Wenn der SC am Ende Neunter oder Zehnter wird, dann ist das sehr ordentlich angesichts der Leistungsdichte. Man sollte nicht in jedem Jahr eine Europapokal-Qualifikation erwarten.

Dennoch muss man feststellen, dass sich die Freiburger aktuell sehr schwertun. Weshalb?

Wir werden in der Liga mittlerweile einfach anders wahrgenommen. Die Gegner spielen gegen Freiburg inzwischen so, dass sie auch mit einem Punkt gut leben können - heißt mitunter destruktiv. Das ist zum einen eine Auszeichnung, dass wir mittlerweile als Spitzenmannschaft betrachtet werden, macht das eigene Spiel aber nicht einfacher. Hinzu kommt, dass wir mit Flekki (Torhüter Mark Flekken, d. Red.) einen ganz erfahrenen Mann hinten drin verloren haben - auch wenn es Atu (Noah Atubolu) ganz hervorragend macht - und dass viele Widrigkeiten wie etwa der lange Ausfall von Christian Günter hinzukamen, die es in den letzten beiden Jahren nicht gab.

Sie haben bereits aufgehört, Kapitän Günter war lange verletzt, Routinier Vincenzo Grifo sitzt häufiger mal nur auf der Bank. Findet da gerade ein schleichender Umbruch statt?

Ganz bestimmt, ein Wandel ist da schon zu erkennen. Das wird aber in drei, vier Jahren vermutlich noch viel extremer, wenn Spieler wie Günter, Ginter, Grifo und Höfler womöglich nicht mehr da sein werden. Deshalb müssen Jungs wie Maxi Eggestein, Noah Weißhaupt, Merlin Röhl oder Noah Atubolu jetzt den nächsten Schritt machen, um auf Sicht in die Führungsrolle reinzuwachsen. Das Gute ist, dass das Trainerteam ihnen jetzt schon sehr viel Spielzeit und Vertrauen gibt. Wichtig wird auch sein, dass man solche Spieler langfristig halten kann. Mittlerweile sind wir aber finanziell deutlich besser aufgestellt und mit dem neuen Stadion und der Aussicht auf internationale Spiele auch sehr attraktiv im Vergleich zu anderen Bundesligisten.

Befürchten Sie, auch Trainer Christian Streich könnte aufhören, wenn Spieler wie Günter, Grifo und Höfler, mit denen er jahrelang zusammengearbeitet hat, Schluss machen? Zuletzt hat er ja schon drüber gesprochen, dass er merkt, dass seine Energie schwindet.

Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Wenn Sie mich fragen, ob er in fünf Jahren noch Trainer in Freiburg ist, würde ich heute keine Wette darauf eingehen. Aber noch hat er die Power - und das ist für die Mannschaft auch ganz wichtig. Er macht immer noch einen herausragenden Job. Wenn man sieht, wie immer wieder neue Spieler, die keiner auf dem Schirm hatte, in die Mannschaft rücken, ist das einfach nur beeindruckend. Wie lange das noch funktioniert, liegt nur an Christian Streich selbst. Wenn er es schafft, sich in den wenigen Pausen so in Watte zu packen, dass er am Donnerstagabend und Samstagnachmittag weiter mit voller Energie dabei ist, geht es hoffentlich noch lange weiter.

Bei den Bayern ist hingegen klar, dass für Thomas Tuchel bald Schluss ist. Hat Sie die Entscheidung überrascht?

Nein, ich glaube, das hat zu diesem Zeitpunkt niemanden mehr überrascht. Wenn du mit den Bayern auf eine titellose Saison zusteuerst, ist das die logische Konsequenz. Thomas Tuchel ist zweifellos ein großartiger Trainer und hat das längst nachgewiesen. Aber warum auch immer, passt das in München nicht. Man hatte nie das Gefühl, dass sich unter ihm wahnsinnig viel verbessert hat.

Kann das wirklich bis zum Saisonende gut gehen? Oder wird es vorher zur Trennung kommen?

Das ist schwer zu sagen. Aber man hat gegen Leipzig gesehen, das ein Stück weit Lockerheit zurückgekehrt ist - sowohl bei Thomas Tuchel selbst als auch bei den Spielern, die sich nun nicht mehr ständig zu dem Thema äußern müssen. Ich glaube, die Entscheidung tut den Bayern gut, und man darf sie nicht abschreiben.

Trauen Sie den Münchnern zu, Leverkusen doch noch einzuholen oder gar die Champions League zu gewinnen?

Es wird natürlich schwierig, aber sollten sie am Freitag in Freiburg vorlegen, dann sind es für den Moment nur noch fünf Punkte Rückstand - und Leverkusen spielt ein Derby gegen hoch motivierte Kölner. Spätestens ab Ostern kommt dann bei Bayer sicher auch noch Unruhe rein, wenn sich die Berater einschalten und die Spekulationen und Verhandlungen um Spieler und Trainer an Fahrt aufnehmen. Dann kann solch ein Vorsprung auch schnell mal dahinschmelzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bayern noch mal Fahrt aufnehmen werden - auch in der Champions League. Im Rückspiel gegen Lazio Rom werden sie weiterkommen. Und dann hängt viel vom Losglück und der Tagesform in den nächsten Runden ab.

Sie haben als Spieler selbst erlebt, wie es ist, mit den Bayern keinen Titel zu gewinnen, waren Teil der Mannschaft von 2012, der das letztmals widerfahren ist. Wären Sie froh, bald Gesellschaft zu bekommen?

(Lacht) Ich mag ja eigentlich Alleinstellungsmerkmale, sei es mein Joker-Rekord oder eben diesen Makel mit den Bayern. Ich hoffe also nicht, dass Harry Kane mir das auch noch streitig macht.

Im Ernst: Was bedeutet es für den Club, der eigentlich nur das Gewinnen kennt, ohne Trophäe dazustehen?

Das ist ein absolutes No-Go. Vor allem, dass sie im Pokal schon zum wiederholten Mal gegen vermeintlich leichte Gegner so früh ausgeschieden sind, wird den Chefs in München gar nicht gefallen. Dass sie nach elf Jahren in Serie mal wieder nicht die Meisterschaft gewinnen, können sie wahrscheinlich schon eher verkraften - vermutlich hätte es ihnen gutgetan, wenn das schon im vergangenen Jahr passiert wäre. So ein Hallo-wach-Effekt ist häufig auch positiv, um neue Kräfte freizusetzen und Dinge zu verändern. Was sie aber sehr schmerzen wird, ist zu sehen, dass es aktuell nicht reicht, um international auf höchstem Niveau mitzuhalten - und das trotz hoher Investitionen.

Sie meinten mal im Rückblick, Sie hätten sich in München bei all den Stars gefühlt wie ein Goldfisch im Haifischbecken und dass Sie das gehemmt habe. Momentan wirken aber selbst die Topspieler komplett verunsichert. Ist der Druck bei den Bayern einfach zu groß?

Ja, der Druck dort ist riesengroß. Du musst immer gewinnen, ansonsten ist Feueralarm. Normalerweise hast du in einer solchen Topmannschaft aber immer ein, zwei Spieler, die mit Einzelleistungen dafür sorgen, dass man, wenn es mal nicht so läuft, trotzdem gewinnt. Aktuell hat man aber bei niemandem das Gefühl, dass er die Kohlen aus dem Feuer holen wird. Und das hängt ganz sicher mit dem Kopf zusammen. Die Lockerheit, die Freude daran, den Gegner zu dominieren - all das, was die Bayern eigentlich ausmacht -, scheint abhanden gekommen zu sein.

In Freiburg ist alles deutlich entspannter. Können Sie sich vorstellen, in neuer Funktion zum SC zurückzukehren?

Das ist auf jeden Fall der Plan, ich würde gerne mal alle Geschäftsfelder abseits der Kabine und des Platzes kennenlernen, um womöglich einen Weg für die eigene Zukunft zu finden. Eigentlich wollte ich schon im Januar wieder loslegen, aber momentan genieße ich noch mein neues Leben mit dem veränderten Blick auf das Geschehen und dem nötigen Abstand.