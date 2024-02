Neustrelitzer Radsportler trainieren für die große Tour um MV

Die Männer vom Bike-Team Neustrelitz dürften bestens vorbereitet in das große Sommer-Abenteuer gehen, den ersten Härtetest meisterten die Radsportler jedenfalls schon. In ihrem Vereinsheim traten die Jungs um Vereinschef Thomas Reinke bei einem virtuellen Rennen gleich 24 Stunden in die Pedalen - alles mit Blick auf den 7. Juni.

An diesem Tag startet im Neustrelitzer Hafen das Ultra-Radrennen „Rund um MV“, das in diesem Jahr seine Premiere feiert. 1000 Kilometer mit 4000 Höhenmetern durch Mecklenburg-Vorpommern müssen die Sportler in drei Tagen absolvieren, um das Ziel am Neustrelitzer Hafen wieder zu erreichen. Steven Dornbusch hat das Rennen nach MV gebracht und ist mehr als zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen.

42 Frauen und Männer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich haben sich bislang schon registrieren lassen. „Das ist super und mehr, als wir alle erwartet haben. Wir sind sehr zufrieden“, sagte er. Bei 50 Anmeldungen ist allerdings Schluss. Dornbusch hat mit Bedacht diese Grenze gezogen: „Wir möchten keine Massenabfertigung. Es soll für jeden einzelnen ein Erlebnis sein. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es so ein tolles Rennen wird“, sagte er. Die genaue Strecke soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Das Rennen kann im Team oder als Einzelstarter gefahren werden.

In Sachsen geht es über 900 Kilometer

In Sachsen richtet Steven Dornbusch, selbst ein begeisterter Radsportler, bereits die Veranstaltung „Rund um Sachsen“ aus, die in diesem Jahr zum zweiten Mal steigt. Und dort geht es über 900 Kilometer mit etwa 8500 Höhenmetern. Bei der Premiere im Vorjahr rollten auch einige Neustrelitzer über Sachsens Asphalt und waren begeistert. „Wir haben uns dann mit Steven gefragt, wieso es so etwas nicht auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt“, erzählte Thomas Reinke. Gefragt, getan.

Das Bike-Team, der Verein mit seinen knapp 40 Mitgliedern gründete sich vor zwei Jahren, ist nun in die Vorbereitungen auf das Ultrarennen mit eingebunden. Dass Start und Ziel in Neustrelitz sein werden, darüber war man sich dann schnell einig. „Strategisch passt es ja auch. Neustrelitz ist sozusagen der südlichste Zipfel Mecklenburg-Vorpommerns“, sagte der Vereinschef.

„Rund um MV“ werden die Neustrelitzer mit vier Dreier-Teams angehen. Das 24-Stunden-Radeln im Vereinsheim war eine erste Standortbestimmung auf dem Weg dorthin. „Wir wollten einfach die Abläufe testen, die Wechsel der Fahrer, das Verhalten bei der Verpflegung“, erklärte Thomas Reinke. Gerade bei einem so langen Radrennen sei die Verpflegung das A und O. Für den Testlauf hatte Reinke unter anderem zehn Kilogramm Nudeln gekauft. „Und fürs Ziel haben wir aber auch eine Kiste Bier besorgt“, sagte er mit einem Lachen.