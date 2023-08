Neugebauer nach drei Disziplinen im WM–Zehnkampf in Führung

Der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer hat nach drei Disziplinen die Führung im Zehnkampf bei der Leichtathletik–WM in Budapest übernommen.

Nach einem guten 100–Meter–Rennen gelangen dem 23–Jährigen der erste Acht–Meter–Weitsprung seiner Karriere und eine persönliche Bestleistung im Kugelstoßen. Neugebauer feierte seinen bisherigen Auftritt im WM–Stadion entsprechend euphorisch.

Der Weltjahresbeste liegt mit 2908 Punkten klar vor dem kanadischen Olympiasieger Damian Warner, der bislang 2812 Punkte gesammelt hat. Dritter ist Warners Landsmann Pierce Lepage mit 2784 Zählern. Der Ulmer Manuel Eitel ist Elfter mit 2616 Punkten, Europameister und Ex–Weltmeister Niklas Kaul belegt Rang 19 mit 2446 Punkten. Kaul hat aber möglicherweise Probleme an der linken Hüfte. Dies deutete sein Vater Michael in der ARD an. Die starken Disziplinen des Mainzers kommen erst am zweiten Tag.

Für die gefeierten Momente sorgte erst einmal Neugebauer. Im letzten Versuch sprang er erstmals 8,00 Meter weit. Im Kugelstoßen gelangen ihm im ersten Versuch 17,04 Meter, damit stieß er mehr als einen Meter weiter als der nächstbeste Konkurrent. Die 100 Meter war der in den USA studierende Neugebauer in 10,69 Sekunden gesprintet.

An diesem Abend stehen noch der Hochsprung und die 400 Meter auf dem Programm.