Leichtathletik–WM

Neugebauer büßt Führung im Zehnkampf ein — Lepage vorne

Budapest / Lesedauer: 1 min

Zehnkämpfer Leo Neugebauer will eine WM-Medaille. (Foto: Marcus Brandt/dpa )

Leo Neugebauer hat beim Start in den zweiten Wettkampftag seine Führung im Zehnkampf eingebüßt. Bei den Leichtathletik–Weltmeisterschaften in Budapest kam der 23–Jährige über 110 Meter Hürden in 14,75 Sekunden und damit klar über seiner Bestzeit ins Ziel.

Veröffentlicht: 26.08.2023, 11:01 Von: Deutsche Presse-Agentur