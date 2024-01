Handballfans aus Waren hautnah bei den Stars dabei

Einen Tag später waren sie noch komplett begeistert. "Es war einfach nur schön. Vielen Dank für die Möglichkeit, diesen Abend in dieser Form erlebt haben zu dürfen", sagte Viola Sommer aus Waren. Sie gehörte mit ihrem Mann Jens zu den glücklichen Gewinnern von zwei der insgesamt sechs Eintrittskarten für die Handball-Europameisterschaft.

Diese hatte der Nordkurier zusammen mit dem Handballverband Mecklenburg-Vorpommern aus über 100 Einsendungen verlost. "Wir haben das erste Mal an solch einer Verlosung teilgenommen und gleich Glück gehabt", freute sich Viola Sommer. Glück hatte das Ehepaar auch mit den Spielpaarungen, die sie mit ihren Gewinnerkarten zu sehen bekamen.

Sensation mit Last-Minute-Remis gegen Norwegen

Zum einen war es das Spiel Färöer gegen Polen, danach stand dann noch die Partie Norwegen gegen Slowenien auf dem Programm. Okay, vor wenigen Tagen hätte man aus sportlicher Sicht vielleicht noch einen kleinen Bogen um ein Färöer-Spiel gemacht und sich für ein richtiges Spitzenteam entschieden, sofern man diesbezüglich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Aber was die Jungs gerade in Berlin abreißen, ist einfach nur unglaublich und bewundernswert.

Gegen Slowenien standen sie schon kurz vor der Sensation, die gelang dann aber mit einem Last-Minute-Remis gegen Norwegen und gegen Polen hatte das Färöer-Team auch lange Zeit begeistern können. "Leider ist ihnen zum Ende ein bisschen die Kraft ausgegangen. Und wenn man gesehen hat, mit welchen Hünen die Polen am Kreis standen, war es schon ziemlich schwer, dort durchzukommen", so Viola Sommer.

Die Gewinner der Handball-Karten konnten auch Superstars wie Norwegens Sander Sagosen (rechts) bewundern. (Foto: Peter Krüger )

Doch nicht nur die Färöer-Leistung auf dem Parkett begeisterte das Ehepaar Sommer, denn auch die Stimmung auf den Rängen sorgte für viel Erstaunen. "Was die Färöer-Fans dort für eine Stimmung gemacht haben, war einfach nur gigantisch", schwärmte Viola Sommer noch einen Tag später vom Handball-Spektakel.

Fast 6000 Fans aus der Heimat und somit ein Zehntel der gesamten Bevölkerung waren in der Berliner Mercedes-Benz-Arena dabei und sorgten mit ihren Gesängen und Anfeuerungen für Gänsehautstimmung. "Wir hatten das schon vorher im Fernseher gesehen, was die dort für eine Stimmung machen und uns wahnsinnig auf das Erlebnis gefreut. Wir wurden nicht enttäuscht. Im Gegenteil", urteilte Viola Sommer.

Besuche beim Biathlon, der Formel-1 und der Leichtathletik-WM

Die Sommers müssen es ja wissen. Denn sie kennen sich aus mit größeren Sportereignissen. Egal ob beim Biathlon, Formel-1-Rennen, einer Leichtathletik-WM oder auch bei Fußballspielen von Hansa Rostock - das Ehepaar Sommer hat schon einiges besucht. Ein Handballspiel war bislang aber noch nicht dabei, obwohl sie die Mercedes-Benz-Arena schon von zwei Besuchen kennen. "Einmal waren wir bei einem Spiel der Eisbären hier, ein anderes Mal bei einem Konzert", erinnerte sich Jens Sommer.

Die Färöer-Fans sorgten bei EM für Begeisterung und Erstaunen. (Foto: Peter Krüger )

Er selbst kommt aus Sachsen, war früher glühender Fan von Dynamo Dresden und Hans-Jürgen "Dixie" Dörner. Auch ihren Kindern, dem Sohn und der Tochter, haben sie die Sportbegeisterung mit in die Wiege gelegt.

Neben dem Sport gehört auch das Reisen zur großen Leidenschaft der Sommers. "Wir lieben das Land Norwegen", stellt Jens Sommer klar und hatte damit schon die Mannschaft verraten, für welches Team sie im zweiten Spiel des Handballtages in der Hauptstadt die Daumen drücken. Er weiß aber auch: "Für unsere deutsche Mannschaft wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn mit Norwegen schon ein Favorit um den Titel im Vorfeld ausscheidet."

Deutschland hat eine sympathische Truppe

Am Ende mussten sich die Skandinavier den Slowenen geschlagen geben. "Ein mitreißendes Spiel. Zudem saßen hinter uns noch die ganzen slowenischen Fans, die ordentlich gefeiert haben", so Viola Sommer lachend.

Und Deutschland? "Die haben ein tolles und sympathischen Team bei der EM. Ich hoffe, sie kommen sehr weit. Vielleicht bis ins Halbfinale oder sogar ins Finale", sagte Jens Sommer. Das verfolgen die Sommers dann wieder am Fernseher und werden dabei ganz sicher an ihre Eindrücke live in der EM-Halle und der Nähe zu den Weltstars wie Norwegens Sander Sagosen zurückdenken.