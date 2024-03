Neubrandenburger Beachvolleyballer erleben Ansturm auf Startplätze

Dass sich der Beachvolleyball in Neubrandenburg mittlerweile etabliert hat, das haben Michael Schröder und seine Mitstreiter vom Verein Beach-NB nach zwei erfolgreichen Jahren bereits mit großer Freude vernommen. Der Start der Turnierserie am Brodaer Strand in ihre dritte Saison überraschte die Macher dann aber doch gehörig.

Innerhalb von 20 Minuten waren alle Startplätze für den Anbagger-Cup am 5. Mai weg. Das Jedermann-Funturnier ist der Auftakt der Saison der Neubrandenburger Beachvolleyballer. "Das freut uns riesig, zumal wir das Turnier bereits um ein Feld erweitert hatten. Es zeigt, dass wir mit unserem Konzept, Funsport unter professionellen Bedingungen mit Musik und vernünftigen Spielfeldern anzubieten, richtig liegen", sagte Michael Schröder. 24 statt 20 Beach-Teams werden nun am 5. Mai im Brodaer Sand um den Turniersieg kämpfen.

Zuerst ist aber ein Frühjahrsputz geplant

Teams, die bei der Anmeldung jetzt leer ausgegangen sind, können aber noch auf einen Startplatz hoffen. "Es passiert ja immer mal wieder, dass Teams aus verschiedenen Gründen absagen müssen, dafür gibt es eine Warteliste, die auch noch offen ist. Wer Interesse hat, kann uns gern ein Mail schicken. Allerdings ist die Warteliste schon lang", sagte Schröder.

Höhepunkt der Beach-Saison in der Viertorestadt wird wieder das Fun- und Pro-Cup-Turnier sein, das in diesem Sommer am 29. und 30. Juni ausgetragen werden soll. Bei der Veranstaltung gab es im Vorjahr in beiden Kategorien ansehnlichen Beachvolleyball-Sport zu sehen. Für die beiden Turniere ist das Meldeportal aber noch nicht geöffnet.

Die Idee der Beach-NB-Macher, auch ein Nachtturnier am Brodaer Strand auszurichten, gibt es indes weiterhin. "Wir finden das nach wie vor reizvoll. Dazu sind aber noch viele Absprachen zu treffen, zum Beispiel geht es darum, ob wir nachts Musik spielen dürften, die zum Beachvolleyball ja dazu gehört", sagte Michael Schröder und fügte hinzu: "Ob wir das alles noch in diesem Jahr hinbekommen, wird sich zeigen. Aber klar ist, diese Idee verfolgen wir weiter."

Los geht es aber erst einmal mit einem großen Arbeitseinsatz. Die Beachvolleyballer laden am 13. April zu einem Frühjahrsputz am Brodaer Strand ein. Ab 10 Uhr soll das Areal fit gemacht werden für die nächsten Monate. "Wir würden uns über viele Helfer freuen. Nach dem Arbeitseinsatz wollen wir dann auch mit dem Training starten", sagte Michael Schröder.