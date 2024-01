Basketball

NBA: Spektakuläre Siege für Denver und Milwaukee

San Francisco / Lesedauer: 1 min

Nikola Jokic (l) war der Matchwinner für die Denver Nuggets. (Foto: Loren Elliott/AP/dpa )

In der NBA standen in der Nacht nur zwei Spiele auf dem Plan. Doch die haben es in sich. Titelverteidiger Denver dreht in den Schlusssekunden die Partie bei den Golden State Warriors.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 07:34 Von: Deutsche Presse-Agentur