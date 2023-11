Basketball

NBA: LeBron James kassiert deutlichste Pleite der Karriere

Philadelphia / Lesedauer: 1 min

Lakers-Superstar LeBron James (l) kassierte gegen Joel Embiid und die Philadelphia 76ers eine heftige Niederlage. (Foto: Matt Slocum/AP/dpa )

Seit 2003 spielt LeBron James in der NBA, niemand stand so viele Minuten auf dem Feld wie er. Eine Niederlage wie die am Montagabend gegen die Philadelphia 76ers hat der Superstar noch nie erlebt.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 07:30 Von: Deutsche Presse-Agentur