NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zum Sieg gegen Toronto

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA befinden sich die Orlando Magic als Fünfter im Osten weiter auf direktem Weg in die Playoffs. Gegen die Toronto Raptors gewann das Team auch dank Weltmeister Franz Wagner am Freitag (Ortszeit) mit 113:103.

Der Deutsche kam auf 19 Punkte, sieben Rebounds, vier Assists und zwei Steals und war damit bester Scorer der Magic. „Es ist schwer, in dieser Liga zu gewinnen. Deshalb denke ich, es sagt etwas aus über unsere Gruppe, dass wir Wege finden, Spiele zu gewinnen. Die Entwicklung ist wirklich cool zu sehen“, sagte Wagner. Moritz Wagner steuerte von der Bank aus sieben Punkte und drei Rebounds bei.

Derweil mussten sich die Los Angeles Clippers nach dem Sieg am Vortag über die Chicago Bulls den New Orleans Pelicans geschlagen geben. Angeführt von einem überragenden Zion Williamson gewannen die Pelicans mit 112:104. Weltmeister Daniel Theis verbuchte bei sieben Minuten Spielzeit und zwei Wurfversuchen keine Zähler.