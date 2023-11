Basketball

NBA: Antetokounmpo überragt bei Milwaukee-Sieg

Giannis Antetokounmpo (l) von den Milwaukee Bucks erzielte 40 Punkte gegen die Dallas Mavericks. (Foto: Morry Gash/AP )

Die Bucks fahren in der NBA dank Giannis Antetokounmpo ihren vierten Sieg in Serie ein. Für Golden State um Stephen Curry läuft es nicht so gut.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 07:45 Von: Deutsche Presse-Agentur