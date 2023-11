Nagelsmann vertraut Havertz ‐ Ohne Kimmich gegen Österreich

Bundestrainer Julian Nagelsmann baut weiter auf Kai Havertz in der Rolle als linker Außenverteidiger. Mit dem Arsenal-Profi in der Startelf, aber ohne Joshua Kimmich und Florian Wirtz tritt die Fußball-Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Wien gegen Österreich an.

Im Tor steht beim letzten EM-Testländerspiel des Jahres erneut Kevin Trapp als Ersatzmann von Marc-André ter Stegen. Im Vergleich zum 2:3 gegen die Türkei am Samstag in Berlin bringt Nagelsmann Mats Hummels, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startformation. Dafür muss neben Kimmich und Wirtz auch Benjamin Henrichs aus der Anfangsformation weichen.

„Wir testen nicht eine andere Spielweise, sondern ein anderes Pärchen, um dann im Turnier auch auf alles vorbereitet zu sein“, sagte Nagelsmann beim ZDF mit Blick auf die Doppel-Sechs. Drei Wechsel seien nicht ungewöhnlich. An seiner Taktik mit einem offensiv ausgerichteten Schienenspieler Havertz ändert der 36-Jährige trotz der Kritik nach der Türkei-Niederlage aber nichts. „Wir haben schon ein bisschen Ergebnisdruck. Wir haben auch einen Art-und-Weise-Druck“, so Nagelsmann.

Die deutsche Aufstellung

Trapp ‐ Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz ‐ Goretzka, Gündogan, Gnabry, Brandt ‐ Sané, Füllkrug