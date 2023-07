Nächster Verstappen–Sieg im Sprint von Spa

WM–Spitzenreiter Max Verstappen hat das Formel–1-Sprintrennen in Spa–Francorchamps gewonnen. Auf feuchter Strecke nach heftigen Regenfällen setzte sich der Niederländer klar vor dem Australier Oscar Piastri im McLaren durch. Dritter wurde Alpine–Fahrer Pierre Gasly.

Damit baute Titelverteidiger Verstappen seinen Vorsprung in der Gesamtwertung schon vor dem zwölften Saisonlauf in Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf 118 Punkte vor Teamkollege Sergio Pérez aus. Der Mexikaner musste nach einem harten Zweikampf mit Mercedes–Fahrer Lewis Hamilton mit Schäden am Auto aufgeben. Nico Hülkenberg blieb im Haas als 17. ohne Punkte.