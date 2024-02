Nächster Dämpfer für Skirennfahrerin Weidle - Bassino siegt

Skirennfahrerin Kira Weidle hat in Crans Montana einen weiteren Rückschlag kassiert. Die Starnbergerin belegte in der zweiten Abfahrt des Wochenendes in der Schweiz Rang 18. Ihr Rückstand auf die italienische Siegerin Marta Bassino betrug 2,26 Sekunden. Im Rennen am Freitag war Weidle sogar nur 22. geworden.

Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami, die tags zuvor gewonnen hatte, fuhr diesmal auf Platz drei und baute ihre Führung im Gesamtweltcup vor der weiterhin verletzt fehlenden Amerikanerin Mikaela Shiffrin aus. Zweite wurde Bassinos Teamkollegin Federica Brignone.

„Ich bin nicht wirklich ins Fahren gekommen, habe kein Tempo generieren können“, sagte Weidle, die auf der Piste extrem zögerlich gewirkt hatte, dem ZDF. Der WM-Zweiten von 2021 fehlt es aktuell offensichtlich am nötigen Selbstvertrauen, um vorne angreifen zu können. Erst viermal ist sie in diesem Winter in die Top Ten gefahren. „Wir suchen weiter. Ich probiere alles“, erklärte die 27-Jährige. „Hoffentlich geht es irgendwann wieder auf.“

Weidles Teamkollegin Katrin Hirtl-Stanggaßinger belegte Platz 36, Emma Aicher schied wie so oft in dieser Saison aus. Am Sonntag steht in Crans Montana noch ein Super-G an.