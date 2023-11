EURO 2024

Nach Wales-Patzer: Kroatien vor direkter EM-Qualifikation

Riga / Lesedauer: 1 min

Kroatien steht vor der direkten Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland. (Foto: Roman Koksarov/AP )

Kroatien hat wieder beste Aussichten auf die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Der WM-Dritte gewann in Lettland mit 2:0 (2:0) und ist nach dem 1:1-Patzer von Konkurrent Wales in Armenien nun Tabellenzweiter.

Veröffentlicht: 18.11.2023, 20:02 Von: Deutsche Presse-Agentur