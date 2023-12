Nach Kerber-Niederlage: Zverev schafft Ausgleich

Alexander Zverev ist mit einem Sieg in die neue Tennis-Saison gestartet. Der Olympiasieger schaffte beim United Cup in Sydney nach der Auftaktniederlage von Angelique Kerber den Ausgleich für das deutsche Team im Duell mit Italien.

Zverev (26) bezwang Lorenzo Sonego (28) in 2:52 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Damit sorgt das anschließende Doppel für die Entscheidung im ersten Gruppenspiel der deutschen Auswahl bei dem gemischten Mannschaftswettbewerb.

In einem ausgeglichenen Auftaktsatz unterlief Zverev beim Stand von 5:5 im Tie-Break ein leichter Volleyfehler, Sonego nutzte die Chance zum Gewinn des ersten Durchgangs. Insgesamt zeigte Zverev jedoch eine konzentrierte Leistung, gab keinmal seinen Aufschlag ab. Im entscheidenden Satz gelang dem Weltranglistensiebten direkt zu Beginn ein Break, diesen Vorsprung hielt er souverän. „Es war ein unglaubliches Match von beiden“, sagte Zverev. „Für das erste Match der Saison kann ich mich wirklich nicht beschweren.“

Zuvor hatte sich Kerber bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Babypause der Italienerin Jasmine Paolini (27) mit 4:6, 5:7 geschlagen geben müssen. Dabei gab die 35-Jährige in 1:48 Stunden sechsmal ihren Aufschlag ab. Kerber hatte vor anderthalb Jahren ihre bislang letzte Partie bestritten, Ende Februar brachte sie Tochter Liana zur Welt. Der United Cup wird in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, gespielt.