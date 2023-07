Mit Vollgas ins Rampenlicht: Liane Lippert erhofft sich von der Tour einen weiteren Schoub für den Frauenradsport

Liane Lippert lächelt in die Kamera. „Die Tour ist eine gewaltige Herausforderung“, sagt sie ins Mikrofon und wird dann ernst: „Und ich bin bereit, wirklich alles zu geben.“ Die deutsche Meisterin ist eines der Aushängeschilder der zweiten Tour de France für Frauen, die am Sonntag in Clermont–Ferrand startet. Kein Wunder also, dass sie Eurosport als Werbegesicht ausgewählt hat. Der TV–Sender wird wie im Vorjahr alle acht Etappen der Frankreich–Rundfahrt übertragen, außerdem ist auch die ARD mit dem Tochtersender One und einem Stream auf sportschau.de live dabei.

Enorme Einschalquoten bei der Premiere

So viel Medienpräsenz gibt es im Frauenradsport sonst nie. Doch auch die Sender haben spätestens im vergangenen Jahr erkannt, welches Potenzial in der lange nicht beachteten Sportart steckt. Die Erstaustragung der Tour de France Femmes wurde von 23,2 Millionen Menschen verfolgt, die Einschaltquoten waren deutlich höher als die beim Giro d’Italia der Männer. Auch die Begeisterung vor Ort kannte keine Grenzen. „So viele Menschen habe ich noch nie an der Strecke gesehen“, sagt Lippert.

Die Friedrichshafenerin hat wie viele andere Fahrerinnen auch persönlich von der Euphorie profitiert, die Zahl ihrer Fans in den sozialen Medien ist rasant angestiegen — und eine größere Reichweite bedeutet höhere Werbeeinnahmen. „Es hat sich so viel verändert durch die Tour de France“, sagt die 25–Jährige im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Der gesamte Frauenradsport ist dadurch gewachsen.“

Kein Wunder, dass die Frankreich–Rundfahrt mit der Premiere, für die die Frauen lange kämpfen mussten, direkt zum absoluten Highlight im Rennkalender aufgestiegen ist. „Das ist einfach das Nonplusultra“, sagt Lippert. „Jeder, der sich eine Rundfahrt aussuchen könnte, würde sich für die Tour entscheiden.“ Und jede möchte sich dort präsentieren. Ein Etappensieg, ein vorderer Platz in der Gesamtwertung oder einfach nur TV–Zeit als Teil einer Fluchtgruppe — Präsenz ist Trumpf.

Laura Süßemilch fehlt nach Sturz im Vorjahr

Das wurde bei der Erstausgabe besonders durch intensive Positionskämpfe im Feld und zahlreiche Stürze deutlich. „Letztes Jahr war die erste Tour, da waren einfach alle sehr nervös. Ich hoffe, dass es nicht noch mal so schlimm kommt“, sagt Laura Süßemilch. Die Aulendorferin weiß, wovon sie spricht, schließlich hat es sie selbst so schwer erwischt wie keine andere. Auf der zweiten Etappe kam Süßemilch bei mehr als 60 km/h bei einem Massencrah zu Fall — und blieb minutenlang regungslos am Straßenrand liegen. Nach dem Transport ins Krankenhaus kam die heftige Diagnose: Zwei Halswirbel waren gebrochen, eine Rippe ebenso. Später wurden der Bruch eines weiteren Wirbels und eine Fraktur am Hinterkopf festgestellt. Über Monate kämpfte sich Süßemilch in der Reha zurück ins Leben und aufs Rad. Mittlerweile ist sie wieder mitten im Renngeschehen — auch wenn es mit einer weiteren Tour–Teilnahme in diesem Jahr nichts wird. Die Form reicht nach ihren schweren Verletzungen einfach noch nicht. „Natürlich denkt man gerade jetzt, wo die Tour bevorsteht, wieder an den Sturz. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut verarbeitet, und bin froh, dass alles wieder gut ist.“

Die Rennen wird sie nun wie Millionen andere am Fernseher verfolgen. Und sie hofft, ihre gute Freundin Liane Lippert häufig auf dem Bildschirm zu sehen. Die Häflerin hat sich längst in der Weltspitze etabliert. Seit dieser Saison fährt sie für das spanische Spitzenteam Movistar und hat große Ziele für ihre zweite Frankreich–Rundfahrt: „Wir wollen die Tour gewinnen.“ Besser gesagt: Ihre Kapitänin Annemiek van Vleuten will die Tour gewinnen. Die Niederländerin ist Titelverteidigerin und seit Jahren die dominierende Fahrerin im Feld. Im Vorjahr hat die 40–Jährige neben der Tour auch die Vuelta a España und den Giro d’Italia für sich entschieden. In diesem Jahr fehlt ihr für das erneute Triple nur noch der Sieg in Frankreich. Als Edelhelferin kommt Lippert bei der Mission Titelverteidigung eine entscheidende Rolle zu.

Lippert rechnet sich Chancen aus

Wenn van Vleuten Ende des Jahres ihr Rad in die Ecke stellt und ihre Karriere beendet, könnte Lippert zur neuen Kapitänin aufsteigen und bei der dritten Auflage der Tour de France selbst aufs Gesamtklassement fahren. „Man muss schauen, wie sich das entwickelt“, sagt sie noch zurückhaltend und konzentriert sich lieber auf die kommende Woche. Abseits ihrer Helferrolle liebäugelt sie nämlich mit einem Etappensieg. Vor allem jene Tage, an denen ein welliges Terrain mit kleineren Anstiegen auf dem Programm steht, hat sie sich im Kalender rot angestrichen. „Es gibt auf jeden Fall zwei, drei Etappen, bei denen ich für mich fahren werde und, wenn alles gut läuft, vorne dabei bin.“

Der schwere Anstieg zum legendären Col du Tourmalet in den Pyrenäen und das Einzelzeitfahren im Finalort Pau, das in diesem Jahr erstmals bei der Tour ausgetragen wird, kommen ihr hingegen nicht entgegen. Auch der Auftakt in Clermont–Ferrand ist eher eine Angelegenheit für Sprinterinnen.

Dass die Rundfahrt dieses Mal zwar wieder im Anschluss an die Schlussetappe der Männer, dieses Mal aber nicht in Paris startet, sieht Lippert nicht als Nachteil im Kampf um die Aufmerksamkeit. „Wenn man sich letztes Jahr die Etappe in Le Markstein anschaut, dann waren die Einschaltquoten so hoch wie an keinem anderen Tag und es waren unglaublich viele Zuschauer an der Strecke. Auch da gab es keine Nähe zum Männerrennen.“ Eine Aussage mit Sybolkraft: Die Fahrerinnen haben sich endgültig emanzipiert.