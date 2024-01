Natürlich kam die Sonne heraus, ein kaltes Lüftchen blies die Wolken über dem Münchner Norden weg, machte die Sicht frei. Blauer Himmel. Kaiserwetter. Wie bestellt. Damit er, die Lichtgestalt, um die getrauert wurde, an diesem Freitagnachmittag von oben herabschauen konnte auf seine Familie, seine Freunde, seine Weggefährten, seine Verehrer und Fans.

Der Abschied von Fußball-Legende Franz Beckenbauer, am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorben, wurde ihm und seiner Lebensleistung gerecht. Ein würdiges Ereignis, das Momente schuf, die bleiben - trotz aller Trauer und Wehmut. Die von seinem Jugend- und Herzensverein FC Bayern München ausgerichtete und organisierte Trauerfeier huldigte dem ehemaligen Spieler, Trainer und Präsidenten der Bayern, der am Freitag vor einer Woche im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Perlacher Forst im Familiengrab seiner Eltern beigesetzt worden war.

Vor den Augen seiner Frau Heidi und den beiden gemeinsamen Kindern Joel und Francesca sowie Beckenbauers vier Jahre älteren Bruders Walter begann die Ehrungszeremonie mit Posaunenklängen („New York“), einer Saxophon-Interpretation („My Way“) und dem Tölzer Knabenchor, der die Vereinshymne „Stern des Südens“, „Fußball ist unser Leben“ und den Beckenbauer-Klassiker „Gute Freunde kann niemand trennen“ zum Besten gab. Einige der Besucher, zahlreiche Größen aus Sport, Politik und Gesellschaft, darunter Tennis-Ikone Boris Becker, der ehemalige Skirennfahrer Christian Neureuther sowie der aktuelle (Julian Nagelsmann) wie der frühere (Hansi Flick) Bundestrainer sowie die kompletten Profimannschaften der Herren- und Damenmannschaft, stimmten andächtig ein.

Mia san Franz!

„Gute Freunde“ - der so eingängige wie getragene 60er-Jahre-Schlager von Beckenbauer selbst war das Leitmotiv der Trauerfeier. Die rund 30.000 Besucher, die sich kostenlose Tickets gesichert hatten, konnten so den Kloß in ihrem Hals lockern beim letzten, so emotionalen Hurra für ihren Kaiser. Ein Fußballstadion als Ort der Trauerarbeit - seltsam, aber angemessen. Keine Anfeuerungsrufe, keine Anweisungen der Trainer, keine Kommandos der Spieler. Andere Emotionen. Zigtausende Gedanken und Erinnerungen, die gen Himmel flogen, der sich nach einem bewölkten und nebligen Vormittag strahlend blau und wolkenlos präsentierte. Würdiger hätte der Rahmen nicht sein können.

Der FC Bayern ist meine Heimat. Ich weiß nicht, wie mein Leben ohne den FC Bayern verlaufen wäre. Franz Beckenbauer

Zu den Klängen der Arie „Con te partirò“, live gesungen von Startenor Jonas Kaufmann, legten elf enge Freunde und Wegbegleiter des Kaisers jeweils eine rote Rose am Mittelkreis vor die Kränze ab: Rainer Bonhof, Andreas Brehme, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Günter Netzer, Wolfgang Overath, Franz „Bulle“ Roth, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Georg „Katsche“ Schwarzenbeck, Bastian Schweinsteiger und Berti Vogts. Damit begann die eigentliche Trauerfeier. Im Unterrang der Nordtribüne hatte man ein riesiges Podium aufgebaut, umrahmt von drei schwarz-weiß Portraits Beckenbauers. Neben dem Rednerpult ein roter Kranz des FC Bayern mit der Aufschrift „Danke Franz“, der einst gesagt hatte: „Der FC Bayern ist meine Heimat. Ich weiß nicht, wie mein Leben ohne den FC Bayern verlaufen wäre.“

Für so viele war Beckenbauer ein Vorbild - für uns alle ein Glücksfall. Im Namen aller Deutschen sage ich heute: Danke für alles! Frank-Walter Steinmeier

Bundeskanzler Olaf Scholz, zu Gast auf der Ehrentribüne, hielt keine Rede - und entging so möglichen Pfiffen. Dafür sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und betonte: „Für so viele war Beckenbauer ein Vorbild - für uns alle ein Glücksfall. Im Namen aller Deutschen sage ich heute: Danke für alles!“ In weiteren Reden würdigten Vereinspräsident Herbert Hainer („Der FC Bayern wird immer ein Kaiserreich bleiben und das auf ewig. Mia san Franz!“), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder („Franz war nicht arrogant, nicht abweisend. Dass er sich so um die Menschen gekümmert hat, finde ich beeindruckend.“) sowie Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Lieber Franz, jetzt bist du elf Tage tot. Du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden! Uli Hoeneß

Der enge Freund und Mitspieler der Weltmeistermannschaft von 1974 sprach rührende Worte, sagte: „Lieber Franz, jetzt bist du elf Tage tot. Du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden!“ Zwischendrin mündete ein Film, garniert mit den schönsten Bildern und größten Erfolgen der Kaiser-Karriere, in minutenlangem Applaus. Erst zögerlich, dann lauter und frenetischer. Die Menschen erhoben sich.

Kardinal Marx richtet der Familie das Mitgefühl von Papst Franziskus aus

Die Trauerzeremonie endete mit einem Gebet, das Kardinal Reinhard Marx sprach und der von Tenor Kaufmann vorgetragenen Puccini-Arie „Nessun Dorma“. Beim gemächlichen Verlassen der Arena stimmten einige Fans an, was neben der Verehrung und den Bildern im Kopf bleibt: „Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein!“

Am Sonntagnachmittag heißt es an Ort und Stelle wieder: „Geht`s naus - und spuit’s Fuaßboi.“ Bayern gegen Bremen. Ein Heimsieg wäre ganz nach dem Geschmack des Kaisers.