Meister TSC verteilt keine Geschenke beim Abschiedsspiel

Die Tage in der Höhe sind erst einmal vorbei: Nach der klaren 19:29-Niederlage gegen den bereits als Oberliga-Meister feststehenden Berliner TSC rutschten die Handballerinnen des Stavenhagener SV auf Rang fünf, aber dies tat am Abend der Abschiede gar nicht mal so weh. Viel schmerzlicher war, dass beim letzten Heimspiel für Christin Kaack und Kristin Jakel am Ende eine deutliche Heimschlappe auf der Anzeigentafel stand. Nach zuvor sechs Siegen in Serie gab es nun die zweite Niederlage in Folge.

"Für zwei besondere Spielerinnen war es ein besonderer Abend. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir es sportlich besser gestaltet hätten", sagte Trainer Torsten Richter. Das gelang seinen Mädels an einem Abend, an dem etliche Tränen flossen, jedoch nicht. Vielen Spielerinnen fehlte die geistige Frische. Der nahende Abschied von Christin Kaack und Kristin Jakel, die ihre Laufbahn beenden werden und beim letzten Heimspiel des SSV in dieser Saison in einem würdevollen Rahmen verabschiedet wurden, schien Beine und Arme bleischwer zu machen. "Das kann schon sein, ich mache den Mädchen auch keinen Vorwurf, kämpferisch haben sie wie immer alles gegeben", sagte der SSV-Trainer.

Einige Spielerinnen waren angeschlagen

Kritik übte er dennoch und die richtete sich an die Chancenverwertung seiner Schützlinge: „Wir hatten wirklich alle Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Aber mit 29 Fehlwürfen ist das nur schwer möglich“, analysierte Richter. Nach 40 Minuten hatten die SSV-Handballerinnen ganz neun Tore geworfen.

„Wir haben eindeutig zu hoch verloren. Wenn du aber gefühlt 40 Mal aufs Tor wirfst, aber nur 19 Mal triffst, kannst du kein Spiel gewinnen. Dazu kommen die Spielerinnen, die gesundheitlich angeschlagen waren und eigentlich nichts auf der Platte zu suchen hatten. Das soll keine Ausrede sein, war aber zu spüren“, sagte Kapitänin Kristin Jakel.

Johanna Liebich gehörte zu den Spielerinnen, die durch Infekte geschwächt ins Spiel gegangen waren. Die Rückraumspielerin, mit 110 Treffern eine der Top-Torjägerinnen der Liga, blieb gegen die Berlinerinnen gar ohne Tor. „Die Mädels wollten gerade an diesem Abend alle unbedingt spielen. Am Ende fehlten aber wohl Kraft und Konzentration, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt“, sagte der Trainer.

Berlins Trainer Mathias Krüger lobte hinterher in erster Linie seine Abwehr. "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt und hatten eine sehr gute Torhüterin, die extrem viele Bälle gehalten hat", sagte er. In der Tat: Josephine Flowers vermieste den SSV-Mädels mit zunehmender Spieldauer die gute Laune. "Sie war an diesem Tag eine Klasse besser als Stavenhagens Torhüterinnen, das muss man einfach sagen", meinte Krüger. Flowers machte gut 50 Prozent der SSV-Würfe zunichte.

Die Berliner waren angetan von der Atmosphäre

Angetan waren Mathias Krüger und seine Mannschaft indes von der Atmosphäre in der Stavenhagener Halle. "Wir hatten davon natürlich schon gehört und haben uns sehr gefreut auf das Spiel. Es sind super Leute hier, die Stimmung ist einmalig", sagte er und fügte hinzu: "Schade, dass Stavenhagen das Spiel nicht offen halten konnte, sonst wäre es wohl noch lauter geworden."

Für die Stavenhagenerinnen stehen in ihrem zweiten Oberligajahr jetzt noch zwei schwere Auswärtsspiele an. Nächste Woche geht es zunächst zum Tabellenzweiten Grün-Weiß Werder, am 6. April zum Saisonabschluss zum Vorjahresmeister VfV Spandau. "Wir werden alles daran setzen, noch ein paar Punkte zu holen. Aber es ist auch jetzt schon wieder eine erfolgreiche Saison für uns", sagte Torsten Richter.

Stavenhagen spielte mit: Richter, Brandt, Liebich, Engfer (5 Tore), Schischke, Pohl (1), Kaack, Jakel (1), Lichtwald (1), Döbler (3), Sandberg, Schuck (8)