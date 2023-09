Medien: DFB soll Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen haben

Der Deutsche Fußball–Bund hat Medienberichten zufolge bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer einen ersten Kontakt zu Julian Nagelsmann aufgenommen.

Darüber berichteten Sport1 sowie die „Bild“-Zeitung. Der 36–Jährige ist vertraglich noch an den FC Bayern gebunden, der ihn im vergangenen März von allen Aufgaben entbunden hatte. Bayern–Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte aber bereits angedeutet, dass ein Wechsel Nagelsmanns zum DFB am FC Bayern „sicher nicht scheitern“ würde.

Neuendorf, Völler und Watzke entscheiden

Beim DFB sind Verbandspräsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler, der nach der Trennung von Hansi Flick für das Frankreich–Spiel am Dienstag (2:1) übernommen hatte, und DFL–Aufsichtsratschef Hans–Joachim Watzke maßgeblich für die Suche verantwortlich. „Es werden 1.000 Namen gehandelt“, sagte Neuendorf am während seiner Rede bei der Gala zum 60. Jahrestag der Bundesliga–Gründung. Der 62–Jährige und auch Watzke bekräftigten, dass sich der DFB in „einem Prozess“ befinde, in dem Namen zunächst nachrangig seien. Die Nachfrage nach Verhandlungen mit Nagelsmann verneinte Watzke.

„Wir machen das Schritt für Schritt“, sagte Neuendorf. In vielen Gesprächen werde zunächst das Profil festgelegt, dann ganz konkret in die Verhandlungen eingestiegen. „Wir versuchen, eine überzeugende Lösung zu finden“, sagte Neuendorf, laut dem offen ist, ob der neue Bundestrainer nur für die EM 2024 übernehmen soll oder auch darüber hinaus.

Völler an der Seitenlinie keine Option

Dass Völler für das Heim–Turnier übernimmt, ist laut Neuendorf nicht der Plan. Der einstige Teamchef selbst hatte weitere Spiele an der Seitenlinie ausgeschlossen.

Neuendorf verglich die Situation mit einem Trainerwechsel in der Bundesliga, der meist viel schneller vollzogen werden könne. Beim DFB müssten viel mehr handelnde Personen einbezogen werden, die Entscheidung treffen am Ende der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. „Da hängt viel Geld dran“, sagte Neuendorf zudem. Flick hat weiter einen gültigen Vertrag bis nach der EM 2024.

Tuchel über Nagelsmann: „Ausgezeichneter Trainer“

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel würde Julian Nagelsmann für eine ausgezeichnete Wahl als Bundestrainer halten. „Natürlich kann er das, er ist ein herausragender Trainer“, sagte Tuchel. „An der fachlichen Qualität und an dem Know–how und an den Skills wird es nicht scheitern.“ Der FC Bayern hatte Nagelsmann im März nach einem 1:2 gegen Leverkusen von seinen Aufgaben entbunden, Tuchel wurde sein Nachfolger.

Auch Matarazzo und Fischer vertrauen Nagelsmann

Auch Pellegrino Matarazzo kann sich seinen früheren Weggefährten Julian Nagelsmann als Bundestrainer der deutschen Fußball–Nationalmannschaft gut vorstellen. „Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr mit Julian gesprochen über seinen aktuellen Lebensweg und wohin seine Gedanken gehen“, sagte der Coach der TSG 1899 Hoffenheim bei einer Pressekonferenz. „Ich kann nur sagen: Ich traue Julian alles zu, weil er intelligent ist. Er ist lernfähig und sehr ehrgeizig.»

Unions Trainer Urs Fischer sieht das ähnlich. Der 57–Jährige hält den Ex–Bayern Trainer ebenfalls für einen geeigneten Flick Nachfolger. „Logisch glaube ich, dass Julian diesen Job übernehmen kann“, sagte Fischer und schob hinterher: „Ich traue jedem Trainerkollegen den Job zu“.