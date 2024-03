Mecklenburg-Vorpommerns Sportler des Jahres sind gekürt

Athleten und Mannschaften aus Rostock haben die Wahl zum Sportler des Jahres 2023 in Mecklenburg-Vorpommern dominiert. In acht von neun Kategorien stellten Asse aus der Hansestadt den Sieger.

MV-Sportler des Jahres 2023 wurden Wasserspringerin Jette Müller vom WSC Rostock, Triathlet Johannes Vogel (TC Fiko) und die Bundesliga-Basketballer der Rostock Seawolves. Triathlet Vogel und die Seawolves hatten sich bereits im Vorjahr die Titel gesichert.

Jette Müller war im Vorjahr Zehnte der WM und Siebte der EM geworden; sie setzte sich mit 2750 Stimmen knapp vor Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg (2697) und Orientierungstaucherin Lisa Dethloff vom TSC Rostock (2284) durch. Voltigier-Reiterin Alina Roß von der SG Groß Quassow wurde Vierte (980).

Der FC Hansa Rostock landete auf Rang drei

Bei den Männern war wieder Johannes Vogel vorn. Der Dritte der Deutschen Meisterschaften gewann die Wahl mit 3081 Stimmen vor Max John vom Olympischen Ruderclub Rostock (2417) und dem Schweriner Stabhochspringer Gillian Ladwig (1606).

Zur besten Mannschaft wurden erneut die Rostocker Seawolves gekürt. Mit 3626 Stimmen ließen sie die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin (2607) und Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock (1510) hinter sich.

Die Ehrungen Nachwuchssportler des Jahres 2023 gingen an Hürdensprinterin Lia Flotow vom 1. LAV Rostock und 400-Meter-Läufer Owe Fischer-Breiholz vom Schweriner SC. Platz zwei belegte 800-Meter-Läufer Elija Ziem (SCN). Nachwuchs-Team des Jahres wurden die Wasserspringer Ole Rösler/Espen Prenzyna vom WSC Rostock.

Auch bei den Para-Sportlern sind Rostocker ganz vorn. Schwimmerin Neele Labudda (Hanse SV), Ruderer Marcus Klemp (Olympischer Ruderclub) und der RGC Hansa Goalball (Mixedteam) erhielten in der Kategorie die meisten Stimmen.

Zum zwölften Mal wurde in Linstow auch der Trainerpreis des Landessportbundes (LSB) verliehen, der Titel ging an Birger Voigt, Leichtathletik-Trainer beim 1. LAV Rostock. Er betreut unter anderem Lia Flotow und 400-Meter-Senkrechtstarterin Johanna Martin. Bei den Frauen erhielt Wasserspringen-Landestrainerin Simone Pietsch die Auszeichnung.

Zuvor waren Ehrenamtler ausgezeichnet worden

Wegen verschiedener Verpflichtungen wie Trainingslager oder Punktspiele konnten nicht alle der Geehrten bei der Sportgala am Samstag im Van der Valk Resort Linstow ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Etwa 370 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Sport waren bei der Festveranstaltung dabei. Am Vormittag waren zudem Menschen ausgezeichnet worden, die sich im Sport besonders ehrenamtlich betätigt haben.

„Wir ehren hier im und für den Sport wirkende Frauen und Männer, die das seit ganz, ganz vielen Jahren mit höchstem persönlichen Einsatz tun. Sie stehen heute im Rampenlicht auch stellvertretend für die vielen Tausend ehrenamtlich engagierten Mädchen und Jungen, Frauen und Männer in den verschiedenen Bereichen des Sports“, sagte LSB-Präsident Andreas Bluhm.

In Anwesenheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowie einigen Landtagsabgeordneten warb Bluhm für die Unterstützung des Sports. „Wir bitten die Politik inständig, alle Entscheidungen zum Sport stets mit größter Sorgfalt zu treffen, dabei seine Autonomie zu achten und zu garantieren, um Sport in seiner Funktion als soziale Tankstelle der Gesellschaft zu ermöglichen“, sagte er in seiner Rede.

Zu der Wahl zum Sportler des Jahres hatte der Landessportbund MV (LSB) gemeinsam mit Partnern wie der Ostsee-Zeitung aufgerufen.