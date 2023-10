Mazraoui bei Bayern zurück ‐ Tuchel mit Mini-Kader

Bei der Rückkehr von Noussair Mazraoui trainierten die Bayern-Stars nach dem Wunsch von Thomas Tuchel „wie in Watte“ gepackt.

Zumindest äußerlich, denn die klinisch-weiße Sportkleidung stand ein Stück sinnbildlich dafür, dass sich vor der heißen Champions-League-Prüfung bei Galatasaray Istanbul bloß kein weiterer Profi verletzen sollte.

„Alles zusammenzuhalten, was wir haben“

„Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht mehr erlauben. Jetzt gilt es, alles zusammenzuhalten, was wir haben“, stöhnte Tuchel vor der spannenden Reise an den Bosporus. Nach der abschließenden Einheit für das Auswärtsspiel am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) im Hexenkessel Rams Park stiegen nur 18 Münchner Fußball-Profis in den Sonderflieger in die türkische Metropole.

Im 24 Grad warmen Istanbul wollen die Bayern beim Gruppen-Zweiten nach zwei Siegen gegen Manchester United (4:3) und beim FC Kopenhagen (2:1) den nächsten Erfolg in Richtung Gruppensieg feiern. Die Debatte über die Kadergröße, in der sich die Ansichten von Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß unterscheiden, erklärte der Coach vor dem stimmungsvollen Königsklassen-Abend für „ausgeräumt“.

Angesichts der Ausfallliste, die durch den Handbruch von Leon Goretzka beim 3:1 in Mainz verlängert wurde, war Tuchel froh, dass Mazraoui nach seiner Muskelverletzung ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Der marokkanische Nationalspieler ist bestrebt, nach viel Kritik für seinen pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag wieder sportliche Akzente zu setzen. Im Training traf er auf seinen israelischen Teamkollegen Daniel Peretz. Dieser lachte in schwierigen Tagen, als er Mathys Tel Huckepack nahm.

Lange Ausfallliste

Im Gegensatz zu Mazraoui, der laut Trainer Tuchel Reue zeigte und im Bayern-Kader bleiben durfte, fehlen wie Goretzka auch Manuel Neuer, Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Raphaël Guerreiro in der Türkei. Wann Gnabry, der an der Seite des von Kopf bis Fuß weiß vermummten Leroy Sané trainierte, nach seinem Armbruch zurückkehrt, ist offen. Neuer soll sein Comeback im Bayern-Tor nach fast einem Jahr am Samstag im Liga-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 feiern. Gegen Galatasaray vertritt ihn noch einmal Sven Ulreich.

„Wir wissen, was uns in Istanbul erwartet, wir haben wirklich alle durchgebissen“, sagte Tuchel über die von Null-auf-Hundert-Strapazen nach anspruchsvollen Länderspielreisen. Liebend gerne hätte er mehr Alternativen im Aufgebot. Laut Hoeneß wird es „die ganz große Transferoffensive“ im Winter „mit Sicherheit nicht geben“. Tuchel lachte am Wochenende, als er auf die Ansage „des Oberbosses“ angesprochen wurde. „Dann ist das so.“

Differenzen wollen sich Trainer und Club-Patron nicht nachsagen lassen. „Es war nichts, was ich nicht schon persönlich von ihm gehört hätte“, sagte Tuchel. „Es ist ausgeräumt zwischen uns, weil wir uns regelmäßig in die Augen schauen und gegenseitig auch sagen, wo wir gerade stehen und was wir für ein Gefühl haben.“

Kumpelhafter Tuchel

Bei seiner Ansprache auf dem Trainingsrasen legte Tuchel kumpelhaft seinen Arm um Matthijs de Ligt, der nach Verletzung wie auch der zuletzt kranke Joshua Kimmich in Mainz durchspielen musste. „Regeneration, Regeneration, Regeneration auf höchstem Niveau und dann in Istanbul wieder ran an den Speck“, gab Tuchel die Maxime vor. Im Spiel selbst wollen die Bayern zulegen. „Es ist immer noch viel Raum für Verbesserung, aber das Wichtigste ist, dass wir die Spiele gewinnen“, sagte Stürmerstar Harry Kane.

Der Sieg von Galatasaray in Manchester soll für die Münchner Warnung genug sein. „Das wird ein geiles Spiel! Es ist ein spektakuläres Stadion und die Stimmung ist fantastisch“, prognostizierte Lukas Podolski, der für beide Teams auflief, auf der Bayern-Internetseite. Vor allem die Offensive von Galatasaray ist top. Allerdings verletzte sich der argentinische Torjäger Mauro Icardi, der in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend schon 14 Treffer erzielte, am Wochenende, sein Einsatz ist ungewiss.

Auf Bayern-Seite könnte Thomas Müller ein Meilenstein glücken. Der 34-Jährige, der angesichts der nahenden Neuer-Rückkehr vorerst wohl letztmals als Kapitän auf eine Auslandsreise geht, steht vor seinem 500. Scorerpunkt im 676. Pflichtspiel für den FC Bayern.

Die möglichen Aufstellungen:

Galatasaray Istanbul: Muslera ‐ Boey, Bardakci, Sanchez, Angelino ‐ Torreira, Ayhan ‐ Tete, Aktürkoglu, Zaha ‐ Mertens

FC Bayern München: Ulreich ‐ Laimer, de Ligt, Kim, Davies ‐ Kimmich, Musiala ‐ Coman, Müller, Sané ‐ Kane

Schiedsrichter: Massa (Italien)