Matthäus überBVB: „Das ist keine Mannschaft“

Die Schwächen von Borussia Dortmund in der Bundesliga lassen laut TV-Experte Lothar Matthäus auf ein grundsätzliches Problem schließen.

„Das ist keine Mannschaft, was zurzeit in Dortmund ist. Da spielt jeder für sich selbst“, sagte der Fußball-Rekordnationalspieler in der Sendung „Sky90“. Bei den jüngsten Liga-Niederlagen gegen den FC Bayern München (0:4) und den VfB Stuttgart (1:2) seien die Auftritte des BVB „unterirdisch“ gewesen, urteilte Matthäus.

Dies sei aber keine Ausnahme. „Es zieht sich ja durch die ganze Saison. Ich habe von Borussia Dortmund noch nichts Überragendes in der Bundesliga in dieser Saison gesehen“, sagte Matthäus.

Nach der Schlappe in Stuttgart haben die Dortmunder bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Im Anschluss an die Partie hatten Aussagen von Nationalstürmer Niclas Füllkrug für Wirbel gesorgt. Vielleicht habe man „nicht den perfekten Ansatz“ gewählt, mutmaßte der Torjäger. Dies wurde von manchen als Kritik an Trainer Edin Terzic verstanden.

„Sie funktionieren nicht als Mannschaft derzeit“, sagte Matthäus und ergänzte: „Dieses Problem muss im Endeffekt schon der Trainer lösen.“ Er erwarte „mehr Souveränität und Leichtigkeit“ von einem Spitzenteam mit einem gut besetzten Kader wie dem BVB.