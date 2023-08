Lys und Korpatsch bei US Open in zweiter Runde raus

Eva Lys und Tamara Korpatsch sind als letzte deutsche Spielerinnen bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die 21 Jahre alte Hamburgerin Lys unterlag angeschlagen der Italienerin Lucia Bronzetti mit 3:6, 2:6 und verpasste den erstmaligen Einzug in die Runde der besten 32. Korpatsch (28) war beim 3:6, 3:6 gegen die an Nummer 14 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ebenfalls ohne echte Siegchance. Damit sind alle fünf gestarteten deutschen Spielerinnen in der Einzel–Konkurrenz des Grand–Slam–Turniers in New York raus.

Lys ließ sich mehrfach während der Partie behandeln und lag dabei auf dem Rücken. Sie hatte sich mit starken Leistungen durch die Qualifikation gekämpft und auch bei ihrem Erstrundensieg gegen die Amerikanerin Robin Montgomery keinen Satz abgegeben. Zuvor hatte sie noch nie bei einem Grand Slam ein Hauptrundenmatch gewonnen. Auch Korpatsch hätte erstmals in der dritten Runde eines Grand–Slam–Turniers gestanden.