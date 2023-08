Lineker: Kane steigert Bayerns Chancen erheblich

Aus Sicht von Englands Fußball–Legende Gary Lineker würden die Chancen des FC Bayern München auf den Gewinn der Champions League mit Wunschstürmer Harry Kane „erheblich“ steigen.

Kane mache „auf jeden Fall“ den Unterschied aus und er „macht dich gleich zu einem Favoriten auf den Titel, wenn er sich schnell zurechtfindet“, sagte der frühere Nationalspieler in einem Interview der „Sport Bild“.

Der deutsche Rekordmeister gehöre immer zu den fünf, sechs Favoriten auf den Titel. „Aber man hat deutlich gesehen, dass ihnen Robert Lewandowski fehlte. Kane würde Lewandowski qualitativ und in Sachen Toren auf jeden Fall ersetzen“, sagte Lineker (62). Vergangene Saison habe keiner wirklich daran geglaubt, dass Bayern den Titel holen könne, „weil ihnen offensichtlich dieser Neuner fehlte. Zumindest auf dem Niveau der Jahre davor.“

Viertes Bayern–Angebot

Die Münchner wollen im Transfer–Poker mit Tottenham Hotspur um Kane nach Informationen des TV–Senders Sky ein viertes Angebot unterbreiten. Dieses soll demnach im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wolle Medienberichten zufolge möglichst vor dem Premier–League–Start am kommenden Wochenende Klarheit haben.

Wenn man das Geld habe und es für einen 30–Jährigen ausgeben wolle, gebe es keinen Besseren als Kane. „Ein Spieler wie Kane kann Bayern viel Erfolg bringen“, meinte Lineker, der einen Wechsel des Starstürmers befürwortet: „Für ihn wäre es wirklich ein guter Wechsel, der zur richtigen Zeit kommt.“

Kane, dreimaliger Torschützenkönig der Premier League und Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, ist zwar ein herausragender Fußballer, gewann aber noch nie einen Titel. „Er braucht endlich ein paar Trophäen im Schrank. Harry hatte bisher unglaubliches Pech, dass ihm das in all den Jahren einfach nicht gelungen ist. Wenn es im Fußball einen garantierten Titel gibt, dann den mit Bayern in der Bundesliga“, sagte Lineker.