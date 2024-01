Rostocker Sprinterinnen glänzen am Tollensesee

Eine chinesische Olympiasiegerin ist der Star der Hallen-Landesmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommerns gewesen. Lijiao Gong nahm am Samstag im Neubrandenburger Jahnsportforum die Siegerehrung der U20-Kugelstoßer vor und wurde dabei mit großem Applaus begrüßt.

Die 34-Jährige ist nicht nur Olympiasiegerin im Kugelstoßen, sondern auch zweifache Weltmeisterin und bereitet sich in Neubrandenburg bei Trainer Dieter Kollark auf die Sommerspiele in Paris vor. Kollark hatte sie während ihrer Karriere schon mehrmals betreut. Lijiao Gong gilt als erfolgreichste Leichtathletin Asiens, sie holte bei acht Weltmeisterschaften Medaillen.

Paula Springstein (links) gewann die 60 Meter. (Foto: Peter Krüger )

Beim ersten Teil der MV-Hallenmeisterschaften kürten die Altersklassen U16 und U20 ihre Besten. Am kommenden Samstag sind die Erwachsenen sowie die U14 und U18. Herausragende Resultate blieben indes am Samstag aus, gute Ergebnisse gab es aber dennoch einige. Emily Scherf vom SC Neubrandenburg, die noch in der U18 starten kann, gewann das Kugelstoßen der U20 mit 13,79 Metern. Das war zwar neue persönliche Bestweite mit der 4 Kilogramm schweren Kugel, richtig zufrieden waren sie und Trainerin Franka Dietzsch nicht. "Die 14 Meter hätten es schon sein sollen, es gibt noch ein bisschen Arbeit", sagte die Trainerin.

Für die Ex-Berlinern Emily Scherf war es der erste Wettkampf im Trikot des SC Neubrandenburg und ihr zweiter Auftritt mit der neuen Drehstoßtechnik. Auch Kugelstoßer Malte Tillmann stand das erste Mal für den SCN im Kugelstoßring; er kam vom Schweriner SC an den Tollensesee. Mit 15,17 Metern belegte er Rang zwei in der U20. Beide werden im Februar bei den Deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle/Saale an den Start gehen.

Die Rostocker Sprinterinnen glänzten

Mittelstreckler Michal Fatyga (U20) lief diesmal die 400 Meter und gewann locker in 48,88 Sekunden. Damit erfüllte der Schützling von Trainer Thomas Peucker auch die Norm für die Deutschen U20-Meisterschaften im Februar in Dortmund. Clubkumpel Lewe Teuber (U20) unterbot über 1500 Meter in 4:04,76 Minuten ohne Mühe die Norm für Dortmund (4:10,20), gefolgt von Diego Wald (4:20,20). Wald war zwei Stunden zuvor bereits die 800 Meter gelaufen und hatte dort in 2:00,49 gewonnen.

Auf den Sprintstrecken der weiblichen U20 dominierten Rostocker Athleten. Über 60 Meter der U20 siegte überraschend Paula Springstein vom neuen Verein Ostsee Sprint- und Laufteam Rostock. Die 15-Jährige setzte sich in neuer persönlicher Bestzeit von 7,79 Sekunden vor Pauline Richter (1. LAV Rostock, 7,83) und Lea Karsten (Schweriner SC, 7,87) durch. Paula Springstein ist die Tochter von Ex-Weltmeisterin (400 Meter) Grit Breuer und Erfolgstrainer Thomas Springstein.

Emily Scherf gewann das U20-Kugelstoßen. (Foto: Peter Krüger )

Auf der 200-Meter-Strecke der U20-Mädchen gab es sogar einen Rostocker Dreifacherfolg: 400-Meter-Spezialistin Johanna Martin vom 1. LAV gewann in 24,25 Sekunden vor ihrer Klubkollegin Pauline Richter (24,89) und Paula Springstein (24,89). Lea Führer vom SCN rannte in 25,46 auf Platz vier. So schnell wie Johanna Martin ist dieser Hallensaison noch keine deutsche U20-Läuferin die 200 Meter gerannt.

Mehr als 200 Leichtathleten aus 27 Vereinen waren am Samstag im Jahnsportforum dabei. Der MV-Leichtathletikverband zeigte sich mit der Teilnehmerzahl zufrieden.