Laut, lauter, Reuterstädter Jungs: Fanclub mischt die Oberliga auf

Sie sind nicht zu überhören, sorgen oft für Gänsehaut bei den Zuschauern, lieben ihre Handball-Mädels und haben nicht nur Freunde in der Szene. Die Reuterstädter Jungs sorgen in der Handball-Oberliga der Frauen für ein Novum. Denn eine derartige Unterstützung eines Handballvereins durch einen Fanclub hat es in der vierten Liga bislang noch nicht gegeben.

Seit zwei Jahren singen, trommeln und schreien die Jungs für den Stavenhagener SV - bei Heimspielen und Auswärtsfahrten. Dabei spielen sich in den Hallen oft Szenen ab, die man sonst nur aus dem Fußball kennt. Zum Beispiel, wenn die Fans nach erfolgreichen Auftritten lautstark fordern "wir wollen den Trainer sehen". SSV-Trainer Torsten Richter lässt sich dann gern mal zu einem Tanz vor den Zuschauern animieren. Der 45-Jährige ist sich sicher, dass der Fanclub schon für den einen oder anderen Saisonpunkt gesorgt hat: "Gerade in schwierigen Spielphasen pushen uns die Jungs, für die Mädels ist das wichtig."

Kapitänin Kristin Jakel sagt, dass die Beziehung zwischen Mannschaft und den Reuterstädter Jungs mittlerweile etwas Besonderes sei: "Da ist in den Jahren wirklich etwas Schönes entstanden. Uns Spielerinnen hilft das auf dem Parkett sehr."

Viele Fanclub-Mitglieder kommen vom Fußball

Einer der Macher der Reuterstädter Jungs ist Marcel Rohwedel, der einst selbst für Stavenhagen auf der Handballplatte gestanden hat. Dort bei den Männern habe das Ganze auch begonnen mit dem Trommeln für den SSV. "Mit dem Abstieg aus der MV-Liga ist aber alles ein wenig abgeflaut", erinnert er sich. Dann gelang den Frauen der Sprung in die Oberliga; und schon in der entscheidenden Aufstiegsphase waren die Jungs in der Halle dabei, um die Mädels zu pushen. "Das hat sich schließlich einfach weiter entwickelt. Wenn wir heute in Berlin antreten, gibt es dort oft große Augen. So was kennen die nicht", erzählt Rohwedel. Etwa 25 Leute gehören den Reuterstädter Jungs heute an, viele kommen vom Stavenhagener Fußballverein Kickers JuS.

"Wir wollen unsere Mädchen anfeuern, um nichts anderes geht es uns. Von anderen Verein hören wir oft Lob. Was wir da machen würden, sei der Wahnsinn. Das freut uns natürlich", sagt Marcel Rohwedel. Allerdings - die Reuterstädter Jungs haben nicht nur Freunde in der Szene. Bei Fortuna Neubrandenburg erinnern sich viele noch an das hochemotionale Derby in der Viertorestadt, als der Stavenhagener Fanclub die Partie fast zu einem Heimspiel machte. In der Halle sollen damals viele böse Sprüche gefallen sein.

Die Unterstützung der Handballfans in Stavenhagen ist groß. (Foto: Thomas Krause )

In dieser Saison gab es vor dem Spiel bei Grün-Weiß Schwerin II einen Zwischenfall, als die Reuterstädter Jungs vor der Halle einen Rauchtopf zündeten, um ihre Mädels zu begrüßen. Schweriner Ordner fanden das nicht lustig, riefen gleich die Polizei. "Das war nicht schön und unverhältnismäßig, weil es wirklich harmlos war", sagt Marcel Rohwedel. Klar seien sie oft sehr laut und würden auch mal den einen oder anderen Spruch loslassen. "Wir sind aber nicht auf Krawall aus. Scheiß-Fortuna klingt vielleicht nicht schön, ist aber niemals böse gemeint. Scheiß-Hansa oder Scheiß-Bayern - das ist im Fußball doch Alltag."

Die Reuterstädter Jungs, so Rohwedel, hätten sich klare Regeln auferlegt. "Rassistische Anfeindungen oder Gewalt gehen gar nicht. Wir wollen die Mädels anfeuern und bestenfalls zum Sieg tragen." Am kommenden Samstag beim schweren Auswärtsspiel der SSV-Handballerinnen bei Grün-Weiß Werder könnte ihre Hilfe mal wieder vonnöten sein.