Bauernproteste, Bahnstreik - und die Sportwelt trauert um Deutschlands Fußball-Lichtgestalt Franz Beckenbauer, dazu die schon bekannten Krisen. Derzeit kommt einiges zusammen, das aufs Gemüt drückt. Aktuell etwas Euphorie zu empfinden, fällt auch den größten Optimisten nicht leicht. Doch könnte der Start der Handball-EM ein Lichtblick sein. Und das Eröffnungsspiel mit unfassbaren 53.000 Fans im umgebauten Düsseldorfer Fußballstadion eine Initialzündung, ein wärmender Platz am kollektiven Lagerfeuer, der in Deutschland zumindest für eine gewisse Zeit eine kleine Abwechslung in den Alltag bringt.

Im besten Fall über zwei Wochen, bis zum Finale am 28. Januar, kann sich die Sportnation ab sofort an unseren Handballern auf der Platte erfreuen. Namen wir Juri Knorr oder Andreas Wolff werden in den kollektiven Sprachgebrauch aufgenommen. Es kann vortrefflich, wenn auch natürlich nur zeitlich begrenzt darüber gestritten werden, dass Handball doch viel besser als Fußball ist, die Spieler keine Mimosen, die ständig gekünstelte Verletzungspirouetten drehen, und überhaupt: bodenständige Akteure, die ein schnelles und unterhaltsames Spiel zelebrieren. Fanherz, was willst du mehr?

Testballon für Fußball-EM

Was vielleicht noch nicht bis zu allen vorgedrungen sein mag: Die Handball EM ist ein Heim-Turnier. Zwei Wochen lang gibt es nun nicht nur in den Spielorten Düsseldorf, Berlin, Mannheim und München (Vorrunde) sowie Hamburg und Köln (Hauptrunde) Stimmung bis zum Abwinken. Wer bisher mit dem Sport wenig anfangen konnte, der muss nun die Gelegenheit nutzen. Zudem ist es ein guter Testballon für die Fußball-EM im Sommer. Ein erster Lackmustest: Können wir hierzulande wieder großartige Gastgeber sein und schaffen wir es, Euphorie wachsen zu lassen?

Liefert das DHB-Team auf dem Parkett ab, sitzt Handballdeutschland schon in wenigen Tagen kollektiv im Trikot vor dem TV und fiebert mit - in solchen Zeiten ist das wichtiger denn je. Und ganz vielleicht ist in Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung so ein Großereignis samt eines sportlichen Erfolgs auch ein Baustein, der zu mehr Zusammenhalt beitragen kann.