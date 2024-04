Kühler Finne lässt sich den Osterpokal nicht mehr nehmen

Mit nordischer Gelassenheit aufs oberste Treppchen: Der Finne Timo Lathi hat sich den diesjährigen Osterpokal gesichert und dabei in der Güstrower Motorsport-Arena Nervenstärke gezeigt. Vor 4500 begeisterten Zuschauern brauchte der Speedway-Profi aus dem Norden im letzten Lauf einen Sieg, um das Rennen zu gewinnen. Ansonsten drohte ein Stechen.

Aber der 31-Jährige ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass nur er der Sieger an diesem Tag sein konnte. Doch in der letzten Runde wurde das Rennen abgebrochen, weil der Pole Daniel Kaczmarek seinen Landsmann Szymon Szlauderbach derart behinderte, dass der stürzte. Kaczmarek, der selbst noch Chancen auf das Stechen hatte, wurde disqualifiziert, der Lauf wiederholt. Für den Finnen kein Problem: Erneut war Lathi gleich nach dem Start an der Spitze und raste schließlich ungefährdet zum Osterpokal-Sieg.

Timo Lati gewann vier Mal in Güstrow

Für Timo Lathi, der am Ende auf 14 Punkte kam, war es nach 2014, 2019 und 2022 der vierte Osterpokal-Erfolg in der Barlachstadt. "Ich fahre sehr gern in Güstrow und habe mir immer alles in meinem Buch aufgeschrieben. Aber ich kann auch nicht sagen, warum ich hier immer weiß, wo man am besten fahren kann", sagte er mit einem Schmunzeln. Auf den weiteren Podiumsplätzen folgte der Däne Nicolai Klindt (13) und der Franzose David Bellego (13). Viel Zeit, seinen Triumph zu feiern, blieb dem Finnen aber nicht. Schon am nächsten Tag stand für ihn in Polen ein Liga-Rennen an. "Güstrow war ein guter Start in die Saison", sagte Lathi.

Hannah Grunwald (vorn) war die einzige weibliche Starterin beim Rookie-Rennen, sie wurde Zweite. (Foto: Thomas Krause )

Bester deutscher Fahrer war Max Dilger auf Rang acht, der im Verlauf des Tages immer besser wurde und am Ende auf sieben Punkte kam. Für den 34-Jährigen war es das erste Speedway-Rennen nach fast einem Jahr Zwangspause. Dilger hatte sich einer Operation an der Hüfte unterziehen müssen. "Ich bin zufrieden. Es war mein erstes Rennen mit einem künstlichen Hüftgelenk, von daher hätte ich heute jedes Ergebnis akzeptiert. Ich muss langsam wieder reinfinden", sagte der Speedway-Profi. Neunter wurde Marius Hillebrand vor Lukas Baumann (beide 7 Punkte).

Voll des Lobes war Max Dilger für die Veranstaltung. "Der MC Güstrow ist für mich mit seinen Rennen immer wieder ein Vorzeigeverein, alles gut organisiert", sagte er und fügte hinzu: "Und dank der tollen Zuschauer hier herrscht in Güstrow immer eine ganz spezielle Atmosphäre."

Timo Lathi gewann den Osterpokal vor dem Dänen Nicolai Klindt (links) und David Bellego aus Frankreich. (Foto: Thomas Krause )

So viele Zuschauer gab es in Güstrow lange nicht mehr

Überwältigt waren indes die Macher vom MC Güstrow, die mit so vielen Zuschauern nicht gerechnet hatten. "Wir sind alle begeistert und sehr dankbar für diese Unterstützung", sagte Clubsprecher Gunnar Mörke. 4500 Speedway-Fans zum Start in die neue Saison -das hatte es in der Barlachstadt schon Jahre nicht mehr gegeben.

Diese Kulisse durften auch die sogenannten Rookies genießen: Die Nachwuchsfahrer fuhren den kleinen Osterpokal aus, den sich letztlich Bruno Thomas mit dem Punkt-Maximum (12) eroberte. Auf Platz zwei folgte mit Hannah Grunwald die einzige weibliche Speedway-Fahrerin (10). Dritter wurde Levin Cording (6). Der Altentreptower Tommy Schwalb belegte mit drei Zählern Rang vier und war damit ganz zufrieden. "Ich hatte in den ersten Läufen ein paar Probleme, später lief es dann besser. Wir sind auf einem guten Weg", sagte der 24-Jährige, der für den MC Güstrow unter anderem in der Liga Nord starten wird.