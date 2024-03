Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel haben mehr gemeinsam als man auf den ersten Blick denken könnte. Beide Trainer sind beim FC Bayern München gescheitert und befinden sich - so wollte es der kuriose Plot des Bestsellerautors namens Fußballgott, der diese Art von Geschichten fortwährend schreibt - aktuell in einer ähnlichen Lage. Ihr jeweiliger Vertrag endet diesen Sommer. Also handelt der ehemalige Bayern-Coach wie sein Nachfolger und verzichtet als Bundestrainer mit beschränkter Restvertragsdauer ebenfalls konsequent auf Kompromisse.

Nachdem Tuchels Vertrag um ein Jahr mit dem Endpunkt 30. Juni verkürzt wurde, lautete sein Kernsatz: „Das gibt Klarheit. Und Klarheit gibt Freiheit.“ Was Tuchel auf sich und seine Wahl des Personals bezog: Freiheit in den Entscheidungen, keinerlei Abwägung hinsichtlich möglicher Langzeitwirkungen. Keine Kompromisse, es fiel der Begriff „rücksichtlos“.

Nur Leistungsprinzip zählt

Und auch Nagelsmann ist so frei: Er holt Toni Kroos zurück - und schreckt gleichzeitig nicht davor zurück, mehrere altgediente Routiniers abzustrafen. In den EM-Testspielen in Frankreich und gegen die Niederlande muss er ein Gerüst bauen und eine Stammelf aufbieten, die sich einspielen soll. Nach nur einem Sieg aus seinen bisher vier Länderspielen braucht auch Nagelsmann Ergebnisse.

Daher setzt der Bundestrainer bei der Nominierung des aktuellen Kaders einzig und allein auf das „Leistungsprinzip“ wie er am Donnerstag betonte. Sein Kernsatz lautete einerseits mit Blick auf die vorerst aussortierten Mats Hummels, Leon Goretzka und Co.: „Die Tür ist nie zu!“ Und zweitens: „Das Momentum ist entscheidend.“ Daher berief er gleich sechs Neulinge, darunter drei Frischlinge vom Verein für frische Brise, dem VfB. Dass auch (noch) internationale No-Names wie Maximilian Beier, Jan-Niklas Beste und Bayerns Aleksandar Pavlovic zum Kader gehören, spricht für Nagelsmanns Entschlossenheit. „Mut ist das Anagramm von Glück“ - dieses Credo hatte er schon in seiner Bayern-Zeit betont. Er wiederholte es nun während der Pressekonferenz in Frankfurt. Na dann: Sei das Glück mit dem Tüchtigen!