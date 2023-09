Kolo Muani könnte für Frankreich gegen DFB–Team spielen

Der ehemalige Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani könnte im nächsten Länderspiel der angeschlagenen deutschen Fußball–Nationalmannschaft gegen Frankreich in Dortmund zur Formation der Gäste gehören. Das hat der französische Nationaltrainer Didier Deschamps im französischen Fernsehsender TF1 angedeutet.

Kolo Muani war zuletzt kurz vor Ende der Transferfrist für 95 Millionen Euro zu Paris Saint–Germain gewechselt, nachdem er die Teilnahme am Training von Eintracht Frankfurt verweigert hatte.

Deschamps hatte den 24–Jährigen dennoch in den Kader für die jetzigen Länderspiele berufen, ihn beim 2:0–Sieg über Irland in der EM–Qualifikation in Paris aber nicht eingesetzt. Der Coach des WM–Zweiten begründete dies am Sonntag damit, dass Kolo Muani nach einer Knöchelblessur nur einmal mit der Mannschaft habe trainieren können.

Mehrere Wechsel angekündigt

Am Samstag habe der Angreifer ein gutes Training mit den wenig oder gar nicht eingesetzten Spielern absolviert. „Er steht zur Verfügung für Dienstag“, sagte Deschamps, der die Partie (21.00 Uhr/ARD) gegen die mit 1:4 gegen Japan unterlegene DFB–Auswahl als Prestigespiel bezeichnete. Für das Testspiel hat Deschamps mehrere Wechsel angekündigt, zudem fehlt der verletzte Routinier Olivier Giroud im Angriff.