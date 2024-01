An diesem Freitag nimmt der Fußball Abschied von Franz Beckenbauer: Zur Gedenkfeier in der Allianz Arena (15 Uhr) werden Prominente aus Politik, Sport und Gesellschaft erwartet, allen voran Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Unter den Gästen sind auch zahlreiche Mitspieler und Weggefährten wie etwa Hans-Georg Schwarzenbeck, der elf Jahre zusammen mit Beckenbauer beim FC Bayern spielte.

Zwischen 1966 und 1977 feierten sie gemeinsam große Erfolge mit dem Verein und mit der Nationalmannschaft, wurden je viermal Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger, gewannen vier Europacup-Titel, wurden Weltmeister und Europameister.

Im exklusiven und einzigen Interview, das er nach dem Tod seines langjährigen Freundes am 7. Januar gab, spricht der 75-Jährige über seinen Weggefährten und seine Zeit mit Beckenbauer.

Herr Schwarzenbeck, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Franz Beckenbauer?

Das war im Sommer 1966. Ich war 18 und hatte meinen Profivertrag bei den Bayern unterschrieben, als ich mein erstes Training mit der Mannschaft hatte. Ich war sehr stolz und gleichzeitig ehrfürchtig, als ich dem Franz vorgestellt wurde. Der Franz war ja schon ein Weltstar, hatte kurz zuvor eine überragende WM in England gespielt, und ich weiß noch, wie er mich dann an jenem Tag fragte: „Und wer bist dann Du?“ Ich meinte, ich bin der Hans, bis der Maier Sepp dazwischen grätschte und meinte: „Des geht ned, wir hamm schon zwoa Hans.“

Hans Rigotti und Hans Nowak.

Ganz genau. Darum meinte der Sepp: „Du bist doch der Katsche.“ Den Namen hatte ich seit meiner Kindheit, aber fragen Sie mich bittschön nicht warum. Irgendwann haben sie mich beim Wald- und Wiesenfußball im Perlacher Forst so gerufen. Jedenfalls hatte ich den Spitznamen auch in den vier Jahren ab 1962 in der Bayern-Jugend. Der Sepp muss das irgendwie aufgeschnappt haben, der kam immer wieder mal vorbei, um uns beim Training zuzuschauen oder auch, wenn wir große Spiele hatten, wie die Jugend-Derbys gegen Sechzig. Da sind manchmal drei-, vierhundert Leut ringsherum gestanden.

Wie haben Sie ihn in Ihren ersten Monaten bei Bayern wahrgenommen?

Ich hab mich am Anfang unsicher gefühlt und hatte großen Respekt vor allen. Ich habe einfach nur geschaut und zugehört. Da waren viele dabei, die so viel älter waren, ein Spieler erschien zum Beispiel vor dem Training immer im feinen Anzug in der Umkleidekabine, weil er direkt aus der Arbeit in seiner Bankfiliale kam. Bei vielen wusste ich nicht, darf ich die jetzt duzen, soll ich sie siezen? Die allergrößte Persönlichkeit aber war von Anfang an der Franz. Er hatte eine Ausstrahlung und eine Autorität wie kein Zweiter.

Wie hat sich das geäußert?

Allein im Training schon. Beim Tschik Cajkovski haben wir oft Zweier-Pärchen gebildet und das Präzisionsspiel geübt. Lange Pässe über 30, 40 Meter. Der eine zum anderen und wieder zurück. Die Pärchen haben sich jedes Mal geändert. Wenn ich aber wieder mal mit dem Franz beieinander war, dann habe ich sofort den Schalter umgelegt und mir gedacht: Oh, jetzt musst Dich noch mehr konzentrieren. Weil ihm das gar nicht geschmeckt hat, wenn du ihm den Ball nicht genau hingespielt hast, wenn du den Pass zu lätschert geschlagen hast. Da hat er schon grantig werden können. „Jetzad spui halt gscheit“, rief er dann gern herüber. Und dann hab ich mich zammgerissen.

Bis Sie bei Bayern so ein unzertrennliches Duo wurden, dauerte es aber noch etwas. Anfangs waren Sie ja Linksverteidiger.

Richtig, auf der Position hab ich schon bei meinem Debüt gespielt, Oktober 1966 beim 1:4 in Bremen. Ein furchtbarer Nachmittag. Rein gerückt nach innen bin ich dann unterm Zebec ab 1968. Ab da war ich dann Vorstopper, neben dem Franz, dem Libero.

Und so nah dran an Beckenbauer wie niemand sonst. Man könnte sagen, Sie hatten den besten Logenplatz, um seine große Kunst zu bewundern.

Ja, nur hatte ich dafür in den seltensten Fällen auch die Zeit und die Muße dazu. Ich hab ja arbeiten müssen. Aber es ist schon richtig, wir hatten nur ganz kurz Anlaufschwierigkeiten, zwei Spiele, drei vielleicht, in denen wir uns nach meiner Umstellung auf die neue Position ein bisserl angestellt haben. Da haben wir uns manchmal angeschaut und hatten Probleme in der Abstimmung. „Gehst jetzt du hin, Franz?“ - „Katsche, ist das nicht Dein Mann?“ Dann haben wir aber sehr schnell zusammengefunden und harmoniert.

Wie war er denn bei seinen Ansagen auf dem Platz? War er recht laut? Ging das sehr besonnen zu? Hat er überhaupt gesprochen?

Wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er laut werden können. Wenn er gemeint hat, ich spiel einen Schmarrn zusammen, dann hat er mir das auch so gesagt. Umgekehrt aber auch. Wenn er wieder zu einem seiner Alleingänge durchs Mittelfeld aufgebrochen ist, dann hab ich mir oft gedacht: Was macht er denn jetzt schon wieder. Ich hab ihm dann oft hinterhergeschrien: „Franz, renn halt ned allaweil vor, bleib doch auch mal hinten.“ Ich war da sehr auf eine stabile Defensive gepolt. Ausgeprägtes Sicherheitsdenken. Wäre ich später mal Trainer geworden, hätte ich wahrscheinlich mit einem Stürmer und neun Verteidigern gespielt.

Der gute alte Catenaccio ...

Ja, Catenaccio, aber so richtig. Jedenfalls haben wir uns gerne die Meinung gesagt und uns da nichts geschenkt. Es war aber nie bösartig oder persönlich verletzend. Es hat einfach dazugehört.

In der Rückschau heißt es oft, dass Beckenbauer ohne Sie nie jener überragende Spieler hätte werden können, der er war. Weil Sie ihm alles aus dem Weg räumten, was ihm in die Quere kam, als Ausputzer, als Leibwächter und Mann fürs Grobe, und er sich erst dadurch als Freigeist entfalten konnte.

Ich weiß nicht. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann hätte er sicher jemand anderen gehabt, der die Rolle ausfüllt. Mir war meine Rolle immer schon klar, ich war mir immer bewusst, was ich kann und was nicht. Ich hab mir immer gesagt: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich hab sehr schnell gemerkt, den Franz kannst einfach nicht kopieren, der ist einzigartig.

Das waren Sie auf Ihre Art ja aber auch.

Schon, ich war gewiss kein schlechter Fußballer. Anders halt. Ich hatte meine Aufgabe. Und die war u.a., dem Gegenspieler hinterherzurennen und den Ball abzunehmen. Und dann habe ich den Ball zum Franz gespielt.

Einmal hat Beckenbauer auch zu Ihnen gespielt. Brüssel, Heysel-Stadion, 1974.

Ich weiß, das Europacup-Finale gegen Atlético, die 120. Minute, als wir 0:1 hinten lagen. Ich hatte mir überhaupt nichts gedacht, bin einfach vorgegangen, als der Franz mich anspielte. Dann hab ich halt abgezogen und hatte das Glück, dass der Ball vorbei an allen Madrilenen im linken Eck einschlug. Gut, ein schöner Schuss war’s schon auch, ganz stramm.

Stimmt es, dass Sie eigentlich die Anweisung hatten, nie über die Mittellinie zu gehen?

Stimmt nicht. Die Geschichte hat der Uli Hoeneß mal erzählt, ist aber falsch.

Kurz danach begann die WM, aber da gab es zunächst Knatsch, es gab großen Streit um die Prämien. Wie nahmen Sie Beckenbauer damals in der Auseinandersetzung mit dem DFB wahr?

Wir hatten im Trainingslager in Malente aus dem Fernsehen erfahren, dass die anderen Nationen bei einem Titelgewinn fürstlich entlohnt würden. Die Italiener, die Brasilianer, 100.000 Mark Minimum. Und bei uns war von 30.000 Mark die Rede, richtig ausgehandelt war es aber auch nicht. Da ist der Franz dann sauer geworden und hat beim DFB auf den Tisch gehauen. Mit ihm auch Netzer und Overath, das waren die drei Wortführer, allen voran aber der Franz. Jedenfalls drohte die Situation zu eskalieren, fünf Tage vor dem Auftaktspiel gegen Chile drohte der DFB, uns kollektiv rauszuwerfen und 22 andere Spieler nachzunominieren. Am Ende sorgte der Franz mit seiner Beharrlichkeit doch noch dafür, dass wir uns auf 70.000 Mark einigen konnten.

Helmut Schön muss damals sehr irritiert gewesen sein oder sogar mit der Abreise gedroht haben.

Richtig, er konnte nicht nachvollziehen, wie wir um Prämien verhandeln konnten. Zu seiner Zeit hatte man noch um die Ehre gespielt und um einen Kühlschrank. Das war ihm alles fremd. Überhaupt wirkte er in jener Zeit zurückhaltend und zögerlich.

Weshalb dann Beckenbauer immer mehr Einfluss genommen hat im Zusammenspiel mit Helmut Schön. Vor allem nach dem Spiel gegen die DDR. Wie sind Ihre Erinnerungen an die berühmte Nacht danach?

Wir kamen nach dem 0:1 in Hamburg zurück in die Sportschule nach Malente. Die Stimmung war schlecht, aber wir mussten das Spiel irgendwie abhaken. Wir saßen also alle beisammen, aßen und tranken und ich weiß noch gut, wie Helmut Schön alleine in einem Eck saß. Und dann ging der Franz zu ihm. Was sie genau besprachen, weiß ich nicht. Aber am nächsten Tag war klar, wie es weitergeht, wer im nächsten Spiel gegen Jugoslawien in der Zwischenrunde spielt, und wer auf der Bank sitzt. Was dem Franz hoch anzurechnen ist: Dass er gegenüber der Presse immer betont hat, dass die Entscheidungen in Absprache zwischen Helmut Schön und dem Mannschaftsrat getroffen wurden.

In Wahrheit war’s ein Zusammenspiel zwischen Beckenbauer und Schön.

Sicher. Natürlich hat er zum Schön gesagt: So und so geht’s ned, wir müssen dies und das umstellen, und dieser oder jener Spieler muss auf die Bank. Und Schön hat, wenn es passte, zugestimmt.

Und kurz darauf waren Sie Weltmeister. Danach spielten Sie mit Beckenbauer noch drei Jahre, aber abgesehen von den Triumphen im Europacup fielen die Bayern in der Liga ins bedeutungslose Mittelmaß zurück. Wie erklären Sie sich den Absturz damals?

Wir waren einfach müde. Wir waren nicht überheblich, aber überspielt. Der Franz und ich spielten wie davor auch gut zusammen, aber es klappte einfach nicht mehr, es war nicht mehr erfolgreich. Das hat den Franz auch ziemlich gewurmt. Er hatte immer hohe Ansprüche an sich und seine Mitspieler.

1977 ging er dann nach New York, hat er sich von Ihnen nach den elf gemeinsamen Jahren denn noch verabschiedet?

Nein. Wir haben lange davon gehört, dass er womöglich geht, und auf einmal war er weg. Es war ein schwieriges Jahr für ihn, die Berichte um die Trennung von seiner Brigitte, dann die Steuerfahndung. Ich hab es ihm angemerkt, dass er auch in der Kabine immer stiller wurde, immer zurückgezogener. Wirklich laut war er ja in der Kabine selten, außer, wenn ihm mal in der Halbzeit was nicht gepasst hat und er uns aufwecken und durchrütteln musste. Er hat’s ansonsten gern ruhig mögen. Und dann, 1977, noch ruhiger. Viel geredet haben wir eh selten miteinander. Am meisten vielleicht noch 1976 bei der Europameisterschaft in Jugoslawien.

Warum denn das?

Der Gerd Müller war bis 1974 ja immer im Doppelzimmer mit dem Franz, und nachdem der Gerd seit der WM nicht mehr dabei war, sagte der Franz 1976: „Katsche, du kommst zu mir aufs Zimmer.“ So schliefen wir dann einige Wochen im Zimmer zusammen. Sie glauben aber nicht, wie unruhig das war. Permanent hat irgendein Funktionär vom DFB an der Tür geklopft und wollte irgendwas vom Franz, manchmal während der Mittagsruhe, gern auch auf d’Nacht um zehn. Den Franz hat das selber genervt, aber es hat eben auch gezeigt, wie wichtig er war, wie sehr sich alle von ihm einen Rat holen wollten. So wie auch alle Bayern-Trainer, unter denen wir spielten, immer den Franz nach seiner Meinung fragten, bevor sie etwas entschieden.

Privat hatten Sie danach nicht mehr so viel Kontakt?

Nein. Hätte ich das Golfspielen gelernt, wäre ich ihm vielleicht noch öfters begegnet. Manchmal hat er mir zum Geburtstag gratuliert, was mich gefreut hat. Es gab persönliche Worte wie beispielsweise, dass er sich bei mir im Spiel so sicher gefühlt hätte wie in der Bank von England. Bei manchen Empfängen haben wir uns immer wieder getroffen, und wenn ich ihn gesehen habe, habe ich mir jedes Mal wieder gedacht: Was für eine besondere Persönlichkeit.

Karl-Heinz Rummenigge sagte vergangene Woche: Wenn der Franz in einem Raum kam, ging das Licht an.

Das Licht war meistens vorher schon an. Aber es stimmt schon, wenn der Franz wohin kam, hat sich jeder zu ihm umgedreht. Er war schon diese Lichtgestalt, diese besondere Erscheinung. Bei Auswärtsreisen in Europa oder auch Südamerika bin ich oft mit den Mitspielern unten in der Hotellobby gesessen, unbehelligt. Aber wenn der Franz des Wegs kam, dann ging ein Raunen durch die Halle. Was den Franz so einzigartig machte, war auch seine Nahbarkeit. Kein Hauch von Arroganz, stattdessen ganz bodenständig und herzlich zu jedem. Ob die Putzfrau oder den Direktor, der Franz hat alle gegrüßt, das war ganz selbstverständlich für ihn, für ihn gab es keinen Unterschied, für ihn waren die Menschen alle gleich. Überall auf der Welt, ob in München, Spanien, Italien oder Brasilien, da kam immer ein herzliches „Grüß Gott beieinander.“ Dazu kam, dass es bei ihm nie aufgesetzt oder affektiert wirkte, sondern ganz natürlich. Und wenn er mit irgendeinem Häuptling im hintersten Botswana mal tanzen musste, dann sah selbst das bei ihm richtig gut aus.

Was denken Sie, wird von Franz Beckenbauer als Vermächtnis für die nachkommenden Generationen bleiben?

Der Franz wird unvergessen bleiben. Der Name Beckenbauer bleibt für immer. Mich erfüllt eine tiefe Dankbarkeit, dass ich einen so großartigen Fußballer und noch großartigeren Menschen als Kameraden und Weggefährte so lange auf dem Platz begleiten durfte. Und wenn ich ihm das zum Abschied noch sagen darf: Es war mir eine Ehre, mit Dir zu spielen, lieber Franz.