Katalonien-Rundfahrt: Pogacar mit drittem Erfolg

Tadej Pogacar kommt dem Gesamtsieg bei der Katalonien-Rundfahrt immer näher. Der Slowene gewann nach einer harten Kletterpartie seine dritte Etappe und baute seinen Abstand in der Gesamtwertung auf den direkten Verfolger Mikel Landa auf 3:31 Minuten aus.

Nach den 154 Kilometern auf dem sechsten Teilstück kam Pogacar 57 Sekunden vor dem Kolumbianer Egan Bernal und dem Drittplatzierten Landa über die Ziellinie. „Heute war wirklich eine harte Etappe“, sagte der 25-jährige Pogacar. Das Teilstück am vorletzten Tag der Rundfahrt hatte es in sich. Die Profis mussten 4000 Höhenmeter und dabei drei Anstiege der dritten und jeweils einen der zweiten und ersten Kategorie bewältigen. Die Schlussetappe endet am Sonntag mit einer hügeligen Etappe mit Start und Ziel in Barcelona.