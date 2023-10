Kane mit Bestmarke zurück zum FC Bayern

Als seine Teamkollegen im vollen Wembley-Stadion zu „Sweet Caroline“ das vorzeitige EM-Ticket feierten, war Harry Kane schon wieder am Mikrofon gefragt.

Der Stürmer des FC Bayern München ist seit Jahren als Kapitän das Aushängeschild des Nationalteams ‐ und nun auch Englands Toptorschütze in der riesigen Arena in London. „Es ist leicht, ihn zu unterschätzen, weil wir ihn so lange auf höchstem Niveau haben. Er ist ein Top-Level-Spieler“, lobte Nationaltrainer Gareth Southgate seinen Kapitän, der beim 3:1 gegen Titelverteidiger Italien mal wieder herausragte. Mitfavorit England ist damit schon für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.

Mit seinen Treffern 23 und 24 in Wembley zog der 30-Jährige in dieser Statistik an Bobby Charlton vorbei. Nationaltrainer Southgate sieht den Wechsel seines Führungsspielers nach München auch als Gewinn für sein eigenes Team. „Er muss jetzt bei Bayern jede Woche gewinnen. Es ist eine andere Form des Drucks. Er genießt es aber auch, nach England zurückzukommen. Er ist sehr eng mit allen Mitspielern. Er ist ein brillantes Vorbild“, stellte Southgate fest. Auch beim deutschen Rekordmeister erwischte Toptransfer Kane einen exzellenten Saisonstart.

Kane selbst wollte seinen Wembley-Rekord vor 83.194 Zuschauern nicht zu hoch hängen, zeigte sich aber emotional gerührt. „Ich liebe es, hier in diesem Stadion zu spielen. Es ist immer etwas Besonderes, vor unseren eigenen Fans zu performen. Natürlich sind Tore zu Hause eines der besten Gefühle überhaupt“, sagte der Stürmer. In den Spielen gegen Malta (17. November) sowie in Nordmazedonien (20. November) geht es für Gruppensieger England nur noch um eine gute Ausgangslage für die EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg.