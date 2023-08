Der Kuss-Skandal um den spanischen Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales erreicht Deutschland. Johannes B. Kerner, Vorzeige-Gesicht des deutschen Fernsehens, sagte dem Sender RTL: „Ich glaube ehrlich gesagt, dass da mehr daraus gemacht worden ist, als es in Wirklichkeit war.“ Kerner ordnet die Szene, bei der Rubiales den Kopf der Fußballspielerin Jennifer Hermoso festhält und dann auf den Mund küsst, so ein: „Aus Versehen auf den Mund, so ist es für mich gewesen.“

Zum Zeitpunkt des Interviews kannte Kerner die erste Aussage von Hermoso, die bereits kurz nach dem Vorfall in einem Video mitgeteilt hatte, ihr habe das „nicht gefallen“. Lachend sagt Kerner: „Sie hat sich ja jetzt geäußert und gesagt, so richtig klasse fand sie es nicht.“

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Mögen mir bitte ALLE Menschen entfolgen, die das genauso sehen wie Johannes B. Kerner!

Mir platzt echt der Kragen, wenn ich so eine gequirlte Schei*e höre! 🤬



Und ihr wundert euch noch, weshalb Frauen sexuelle Übergriffe nicht melden!?! https://t.co/9hOg9KB2OE — Fr. M. aus W. 🦅🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@SGE_Melli) August 26, 2023

Dann erklärt der Vater einer Tochter: „Also ich sag mal, wenn Männer sich freuen und sich umarmen und irgendetwas zu feiern haben, dann kann es auch mal sein, dass man sich aus Versehen auf den Mund küsst. Aber daraus würde ich noch keine Liebesbeziehung oder eine Übergriffigkeit ableiten.“ Kerners Fazit: „Ich habe das jetzt nicht als so bedeutend empfunden.“

„Wenn Merkel Philipp Lahm 2014 so geküsst hätte ...“

Bei Twitter sind viele User fassungslos über die Aussagen des Fernsehmoderators. „Noch so ein widerwärtiger Versuch, sexuelle Übergriffigkeit zu verharmlosen und sich darüber lustig zu machen“, schreibt ein User. An andere Stelle schreibt eine Userin: „Mögen mir bitte ALLE Menschen entfolgen, die das genauso sehen wie Johannes B. Kerner! Mir platzt echt der Kragen, wenn ich so eine gequirlte Schei*e höre! Und ihr wundert euch noch, weshalb Frauen sexuelle Übergriffe nicht melden!?!“

Auch Außenministerin Annalena Baerboch hat sich mittlerweile zu dem übergriffigen Verhalten von Rubiales geäußert. Nach Angaben der dpa sagte Baerbock am Sonntag am Rande eines Spiels von Turbine Potsdam: "Man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Da wäre die Hölle los gewesen bzw. das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles". Baerbock weiter: "Auch über diejenigen, die das jetzt als irgendwie normal hinstellen wollen."

Hermoso: "Opfer einer Aggression, eines Machos"

Hermoso selbst hatte über die Spielerinnengewerkschaft FutPro klargestellt, sie habe dem Kuss auf keinen Fall zugestimmt. "Ich fühlte mich verletzlich und Opfer einer Aggression, eines impulsiven Verhaltens, eines Machos, fehl am Platz und ohne meine Zustimmung", hieß es in der Mitteilung. Damit trat sie anderslautenden Berichten entgegen, nach denen sie den Kuss und das Verhalten von Rubiales nicht schlimm gefunden habe.

Unterdessen haben Spaniens Nationalspielerinnen angekündigt, die Nationalmannschaft zu boykottieren, solange Rubiales noch im Amt ist. Auch ein großer Teile des Trainerteams hat seinen Rücktritt erklärt. Rubiales hingegen lehnt einen Rücktritt weiter ab. Davon unabhängig wurde er von der FIFA vorläufig suspendiert, zudem wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.