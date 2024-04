James über Karriereende: „Ich habe nicht mehr viel Zeit“

Oft wird LeBron James Gala-Vorstellungen wie die am Ostersonntag gegen die Brooklyn Nets nicht mehr zeigen - das machte der NBA-Superstar der Los Angeles Lakers klar.

„Nicht mehr lange. Ich bin schon auf der anderen Seite des Berges. Ich spiele keine 21 Jahre mehr, das ist verdammt sicher“, betonte James nach seinen 40 Punkten inklusive neun verwandelter Dreier beim 116:104. „Ich weiß nicht, wann sich diese Türe schließt und ich meine Karriere beende, aber ich habe nicht mehr viel Zeit“, sagte der 39-Jährige.

Der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt spielt in dieser Saison wieder auf einem hohen Niveau und hat derzeit die beste Dreier-Wurf-Quote seiner Karriere. 41,6 Prozent seiner Versuche treffen das Ziel, sein Karriere-Höchstwert für eine ganze Saison stammt aus der Saison 2012/2013 mit den Miami Heat, als er 40,6 Prozent der Dreier-Versuche verwandelte. In den vergangenen Jahren hatte er zunehmend mit Verletzungen zu tun. James kann eine Option ziehen und seinen Vertrag bei den Lakers für 51,4 Millionen US-Dollar verlängern.