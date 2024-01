Huldigung unterm Hallendach: Per Günther bekommt eine besondere Ehrung

Solch eine Ehrung gibt es in den Profisportligen der USA häufiger: Verdiente Profis bekommen das sogenannte Jersey-Retirement. Das bedeutet, dass ein Trikot von ihnen in Übergröße unters Hallendach gezogen und anschließend die jeweilige Rückennummer im Club nie wieder vergeben wird. Bei ratiopharm Ulm ist es hingegen eine Premiere: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird diese Ehrung am Samstag Per Günther zuteil.

Von 2008, damals noch in der Schulturnhalle am Kuhberg, bis 2022 spielte Per Günther für die Ulmer Basketballer. „Ich habe den Wandel von der kleinen Halle in die große Arena mitgemacht und viele schöne Momente erlebt“, sagt der mittlerweile 35-Jährige. „Es wird bestimmt emotional, ich freue mich sehr darauf.“

Trainer Gavel: „Er ist und bleibt ein Aushängeschild des Clubs“

Bevor seine Nachfolger am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena gegen die Tigers Tübingen spielen, wird Günther noch einmal im Mittelpunkt stehen. „Das hat er sich absolut verdient“, sagt Trainer Anton Gavel. „Wenn man über Basketball in Ulm spricht, dann spricht man über Per Günther. Er ist und bleibt ein Aushängeschild des Clubs.“

Zwar holten die Ulmer in der vergangenen Saison ohne Günther zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft. In seiner Vita stehen aber 500 Pflichtspiele für den Verein, knapp 4500 Punkte, zwei Vizemeisterschaften und zwei zweite Plätze im Pokal. Er blieb die Konstante, während die Mitspieler kamen und gingen. „Mit mir werden die letzten 15 Jahre der Vereinsgeschichte wiedergegeben, aber aus meiner Sicht hätten auch andere Spieler solch eine Ehrung verdient“, sagt Günther bescheiden. Im Kopf hat der langjährige Spielmacher unter anderem Jarvis Walker oder seinen ehemaligen kongenialen Mitspieler John Bryant.

Das ist am Samstagabend geplant

„Das ist mit das Schönste für einen ehemaligen Profi“, meint Günther zur bevorstehenden Trikotzeremonie. „Ich hoffe, ich bleibe in Ulm nicht der Einzige.“ Bevor beide Mannschaften am Samstag vorgestellt werden, wird Günther zusammen mit den Ulmer Geschäftsführern Thomas Stoll und Andreas Oettel in die dunkle Arena einlaufen. „Ich werde zwei gerade Sätze herausbringen“, sagt Günther lachend. Anschließend wird das Banner mit seinem Trikot links von der Gästebank unters Hallendach gezogen. „Natürlich ist das ein Ablenkfaktor für meine Spieler“, meint Trainer Gavel. „Aber es ist ein schöner Ablenkfaktor.“

Für Ulm, den amtierenden Meister, geht es zum einen um den Derbysieg gegen den Aufsteiger Tübingen, der von Haus aus speziell und wichtig ist. Zum anderen „wollen wir in der Spur bleiben“, wie Gavel betont. „Wir müssen zu Hause besser spielen als zuletzt, da haben wir manchmal Spiele hergeschenkt.“ Zuletzt etwa gegen Rasta Vechta - dieses Heimspiel verlor Ulm mit 102:106 nach Verlängerung. Es folgten aber die Siege in der Bundesliga in Bamberg sowie im Eurocup in Podgorica.

Günther lobt seine Nachfolger

In der Bundesliga liegt der Meister nach 17 Partien auf Rang drei, im Eurocup stehen die Ulmer zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale. „Es ist schon beeindruckend, wie stabil sie dastehen“, lobt Günther sein Ex-Team. „Man findet nicht jedes Jahr Spieler wie Bruno Caboclo oder Yago dos Santos.“ Die beiden Brasilianer waren maßgeblich an der Meisterschaft beteiligt, zogen dann aber zu finanzkräftigeren Teams weiter. „Deshalb ist es gar nicht hoch genug anzurechnen, welche Arbeit die Ulmer um Anton (Trainer Gavel, Anm. der Red.) machen. Das machen sie bravourös“, meint Günther.

Nicht hoch genug anzurechnen ist allerdings auch, was der 35-Jährige für die Ulmer geleistet hat. „Hut ab vor seiner Karriere“, gibt Gavel das Lob an seinen Ex-Gegenspieler weiter. Der gab sich am Freitag noch recht entspannt. Günther weiß aber: „Das wird für mich und meine Familie ein ganz besonderer Moment.“