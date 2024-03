Biathlon

Hettich-Walz wird Zweite - Vittozzi holt Gesamtweltcup

Canmore / Lesedauer: 1 min

Janina Hettich-Walz ist im letzten Rennen der Saison Zweite geworden. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa )

Janina Hettich-Walz holt zum Saisonabschluss noch mal alles raus. Erstmals schafft sie es in einem Weltcuprennen auf das Podest. In allen drei Rennen in Kanada ist sie beste Deutsche.