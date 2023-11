FSV Mainz 05

Heidel: Entscheidung bei Svensson fiel um halb vier nachts

Interimstrainer Jan Siewert (r) kommt mit Sportvorstand Christian Heidel zur Pressekonferenz im Stadion. (Foto: Arne Dedert/dpa )

Am Donnerstagabend verkündet Mainz 05 den Abgang von Bo Svensson. Die Entscheidung darüber fiel bereits in der Nacht davor ‐ unmittelbar nach dem Pokal-Aus in Berlin.

