Hansas Vorbereitung auf Rückrunde mit Licht und Schatten

Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage - so die nüchterne Bilanz. So richtig wissen sie beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock jedoch noch nicht, wo genau das vom Abstieg bedrohte Team derzeit steht.

Das zeigte sich auch bei der Generalprobe der Rostocker, dem 1:1-Unentschieden gegen den Drittligisten VfB Stuttgart ziemlich deutlich. Trotz einer frühen 1:0-Führung schon nach wenigen Sekunden durch ein Tor von Svante Ingelsson reichte es für die Hansa-Kicker am Ende nur zu einem Remis.

Denn die Lübecker spielten forsch mit, attackierten die Hausherren ziemlich früh bei ihrem Spielaufbau und kamen nicht unverdient schnell zum 1:1-Ausgleich (Tor: Cyrill Akono).

Wie in den beiden Testspielen zuvor, war auch gegen die Lübecker deutlich das Bemühen um eine deutlich verbesserte Spielkultur als es noch in der Hinrunde der Fall gewesen ist, erkennbar.

Jedoch blieb es oftmals bei den Bemühungen und auch in der Offensive blieben die Hausherren vieles schuldig. Christian Kinsombi und auch Juan Jose Perea versuchten es zwar immer wieder, am Ende jedoch agierten sie zunehmend glücklos.

Brasilianer fehlt Hansa noch einige Spiele

Mit nur 17 geschossenen Toren in 17 Partien ist die Offensive ja ohnehin eines der größeren Sorgenkinder des FCH, bitter natürlich, dass der beste Torschütze der Rostocker, der Brasilianer Junior Brumado (4 Tore), noch ein paar Spiele auf weitere Treffer warten muss.

Seine Rote Karte aus dem Heimspiel gegen den FC Schalke wurde ja erst mit einer Sperre von vier Spielen sanktioniert, Hansas Einspruch sorgte aber dafür, dass es letztendlich nur drei wurden. Doch auch diese drei Partien, in denen der Brasilianer - der zuletzt immer besser wurde - fehlt, werden hart genug.

Ob in den kommenden Wochen noch neues Spielerpersonal dazustößt, ist weiter offen. Neu-Trainer Mersad Selimbegovic wollte sich im Trainingslager im türkischen Belek erst ein Bild über den Kader machen und dann entscheiden, ob es noch Stellschrauben gibt, an den gedreht werden müsse.

Klar ist jedenfalls, dass sich die Rostocker gerne von Verteidiger Thomas Meißner sowie Stürmer Lukas Hinterseer trennen wollen. Da aber beide noch laufende Verträge besitzen, sind die Hanseaten auf interessierte Vereine angewiesen, die diese Spieler verpflichten wollen. Bislang jedoch gibt es dort wenig Bewegung.

Samstag wartet der 1. FC Nürnberg

Nun aber gilt es ohnehin, sich für den scharfen Start am kommenden Wochenende vorzubereiten. Am Samstag muss Hansa um 13 Uhr beim 1. FC Nürnberg antreten und will nach Möglichkeit schon dort versuchen, nötige Punkte dafür einzufahren, um möglichst bald den Relegationsplatz (16. Tabellenplatz) wieder verlassen zu können.

„Langsam müssen wir die Sinne für den Rückrundenstart schärfen“, so Hansa-Verteidiger Oliver Hüsing, „jetzt müssen wir in den letzten Trainingseinheiten nach und nach den Fokus auf das Spiel in Nürnberg legen“.

Der 30-Jährige ist nach seiner Rückkehr an die Ostsee sowie einer verletzungsintensiven Hinrunde nun wieder fester Bestandteil der Rostocker Abwehrkette. Diese stand in der ersten Halbserie lange Zeit ziemlich sicher, hat in den letzten Spielen des Jahres aber so einige Gegentore geschluckt. Es besteht also noch viel Verbesserungsbedarf, ganz egal ob hinten oder vorne.